آغاز آموزش حضوری دانشگاه خوارزمی از ۲۰ فروردین ۱۴۰۱

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع تمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی می‌رساند کلاس‌های نیمسال دوم از تاریخ بیستم فروردین ماه سال ۱۴۰۱ به صورت حضوری ادامه خواهد یافت.

دانشجویانی که نیاز به استفاده از خوابگاه دارند به اطلاعیه‌های صادره از سوی معاونت دانشجویی توجه کنند.

پیش از این نیز دانشگاه خوارزمی درباره نحوه برگزاری کلاس‌های درس دانشگاه خوارزمی در سال ۱۴۰۱ اعلام کرده بود؛ پیرو مصوبه جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا در تاریخ ۷ اسفند ۱۴۰۰ مبنی بر برگزاری کلاس‌های درس دانشگاه‌ها به‌صورت حضوری، «بند یک جلسه ۱۰۸ ستاد ملی مبارزه با کرونا؛ برگزاری کلاس‌های درس در کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از هفته جاری و در مدارس و هفته آتی طبق روال عادی با رعایت کامل و دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی و به‌صورت حضوری صورت پذیرد» ضروری است مطابق مصوبات شورای آموزشی دانشگاه در اسرع وقت اقدامات لازم جهت تشکیل کلاس‌های درس از هفته آینده به‌صورت حضوری در دستور کار قرار گیرد.

دراین راستا لازم است رعایت کامل شیوه‌نامه بهداشتی مورد توجه قرار گرفته و شرایط خاص دانشجویان نیز مدنظر قرار گرفت بدیهی است بعد از تعطیلات نوروز کلاس‌های درس مطابق مصوبات شورای آموزشی دانشگاه به‌صورت حضوری برگزار خواهد شد ازاین‌رو خواهشمند است با برنامه‌ریزی دقیق تمهیدات لازم در این زمینه انجام پذیرد.