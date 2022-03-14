سرپرست دانشگاه هنر شیراز منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمد علی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی «ستار خالدیان» را به عنوان «سرپرست دانشگاه هنر شیراز» منصوب کرد.

در متن انتصاب دکتر خالدیان، آمده است؛ با توجه به مراتب تعهد، دانش، شایستگی و تجارب ارزنده جناب‌عالی در آموزش عالی کشور به موجب این حکم به سمت «سرپرست دانشگاه هنر» منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی و روحیه انقلابی و راهبردهای اساسی دولت مردمی و جلب همکاری استادان، پژوهشگران، مدیران و کارکنان (یاوران علمی) گرامی، نقشی شایسته در تحقق اهداف نظام آموزش عالی ایفا نمائید. امید است که با توکل به خداوند متعال، مأموریت‌ها و وظایف آن دانشگاه را به شرح ذیل به انجام برسانید:

ایجاد زمینه برای طرح توسعه هنر کشور و مدل‌سازی داخلی با هدف تمدن‌سازی نوین اسلامی از طریق گسترش دانش‌پذیری هنری جامعه

برنامه‌ریزی برای گسترش هنرهای متعالی به ویژه هنرهای تجسمی، نمایشی و دیگر هنرهای صناعی

تدوین و اجرای برنامه‌های کارشناسی شده فرهنگی با رویکرد هنری در دانشگاه

برنامه‌ریزی مدون برای بررسی علمی مبانی هنرهای مدرن و انطباق آن با مفاهیم والای اسلامی و ایرانی

برنامه‌ریزی برای تعامل گسترده با نهادهای فرهنگی و هنری کشور به منظور تعمیق نگاه علمی در فرآورده‌های هنری جامعه

حضور مؤثر در جشنواره‌های هنری به منظور تعامل و تکامل هم افزا با جامعۀ هنری کشور

برنامه‌ریزی برای ارائۀ وجوه هنری ارزش‌های اسلامی و ایرانی از جمله دفاع مقدس، مدافعین حرم، سبک زندگی ایرانی اسلامی و...

تدوین راهکارهای مشخص برای انس و هم‌زیستی بیشتر دانشجویان با مفاهیم هنر متعالی و اسلامی

توسعۀ میان رشته‌ای در دانشگاه هنر و تبین زمینه‌های تعامل علمی و فنّی با دیگر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی

تقویت و تحکیم ارتباط دانشگاه با صنعت هنر و تکمیل زنجیره تولید علم تا ثروت و خلق ثروت از هنر با تمرکز بر اقتصاد هنر و توسعه کارآفرینی و فناوری‌های نرم

بررسی چالش‌های دینی حوزه هنر و ارائه راهکارهای علمی به جامعه هنری

کمک به معماری و زیباسازی با تمرکز بر شهر تهران با همکاری شهرداری تهران

ارتقا جایگاه و افزایش سهم دانشگاه هنر در تولید و نشر هنر و توسعه مرزهای دانش

ایجاد تحول بنیادین علمی به خصوص در علوم هنری در راستای تحقق مرجعیت علمی

تلاش در جهت توسعه نقش علوم هنری در نظام ملی نوآوری

توفیق روزافزون جنابعالی را در پیش‌برد اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و منویات رهبر حکیم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله العالی)، از درگاه پروردگار متعال خواستارم.

دکتر ستار خالدیان (زاده سنندج_ ۱۳۶۳) دارای دکترای باستان‌شناسی دوران اسلامی از دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی با مرتبه استادیاری دانشگاه هنر شیراز است و از سوابق وی می‌توان به تصدی معاونت اداری، مالی، سرپرستی دفتر نظارت و ارزیابی و مسئول بسیج اساتید این دانشگاه اشاره کرد. از دکتر خالدیان مقالات متعدد علمی، پژوهشی در زمینه‌ی هنر و تمدن اسلامی چاپ شده است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نامه جداگانه‌ای از خدمات و تلاش‌های دکتر محمدرضا مغاره رئیس سابق دانشگاه هنر شیراز در مدت تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.