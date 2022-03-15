آیت الله علوی گرگانی عمر خود را در راه ترویج معارف دین سپری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر معاون اول رییس جمهور با صدور پیامی‌درگذشت آیت الله علوی‌گرگانی را تسلیت گفت.

متن پیام مخبر به شرح ذیل است:

انالله و انا الیه راجعون

ارتحال فقیه اهل بیت عصمت و طهارت و مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله العظمی آقای سید محمد علی علوی حسینی گرگانی که عمر مبارک خویش را در راه ترویج معارف دینی و حمایت از مبانی دین مبین اسلام و تبیین احکام شرعی سپری نمودند، موجب تأثر و تاسف فراوان اینجانب گردید.

بدون تردید خدمات عام المنفعه، تربیت صدها محقق و عالم دینی و تالیف ده‌ها اثر فاخر علمی از جمله برکات جاری ایشان است که در حافظه تاریخی مردم ما برای همیشه خواهد ماند.

ضایعۀ رحلت این فقیه پارسا و عالم را به محضر مبارک حضرت ولیّ عصر (ارواحنا فداه)، مقام معظم رهبری، مراجع تقلید، بیت شریف و خانواده مکرم ایشان، حوزه‌های علمیه و همه دوستداران آن عالم ربانی تسلیت عرض می‌نمایم.

امیدوارم خداوند متعال ایشان را با اولیاء مقربینش محشور گرداند و به بازماندگان صبر و آرامش عطا فرماید.

محمد مخبر

معاون اول رییس جمهور