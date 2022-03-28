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۸ فروردین ۱۴۰۱، ۱۰:۱۸

در بیانیه حزب الله تأکید شد؛

عملیات «الخضیره» رساترین پاسخ عملی به سازش با رژیم صهیونیستی است

عملیات «الخضیره» رساترین پاسخ عملی به سازش با رژیم صهیونیستی است

حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای تأکید کرد که عملیات الخضیره مهمترین و رساترین پاسخ عملی به خیانت و نشست های سازشکارانه برخی حکام عرب با دشمن صهیونیستی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزب الله لبنان در واکنش به عملیات استشهادی یکشنبه شب در شهر «الخضیره» در شمال تل آویو که به هلاکت دو صهیونیست و زخمی شدن چند نفر دیگر منجر شد، بیانیه‌ای صادر کرد.

در این بیانیه آماده است: عملیات الخضیره بیانگر استقامت و ثبات ملت فلسطین و اراده آن برای مقابله با رژیم اشغالگر با تمام امکانات و ابزارها است. این عملیات از تصمیم گیری مقاومتی و مستقل ملت فلسطین سرچشمه گرفت.

حزب الله در ادامه افزود: عملیات الخضیره مهمترین و رساترین پاسخ عملی به خیانت برخی نظام‌های سیاسی حاکم بر کشورهای عربی و دیدارها و نشست‌های ننگین و سازشکارانه آنها با دشمن صهیونیستی است. این دیدارها و نشست‌ها بی اهمیت و بدون تأثیر هستند زیرا تصمیم گیری واقعی از سوی ملت فلسطین اتخاذ می‌شود.

در ادامه بیانیه حزب الله تأکید شده است: ملت فلسطین هر روز تأکید می‌کند که صلح و عادی سازی روابط با این دشمن جنایتکار هیچ جایگاهی ندارد. ملت فلسطین هر روز تأکید می‌کند تا دستیابی به پیروزی و آزادسازی کامل سرزمین خود به مقاومت قهرمانانه و رو به رشد خود ادامه خواهد داد.

کد مطلب 5454802

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