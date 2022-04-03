دریافت 9 MB کد مطلب 5457973 https://mehrnews.com/xXqdd ۱۴ فروردین ۱۴۰۱، ۱۱:۱۳ کد مطلب 5457973 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱۴ فروردین ۱۴۰۱، ۱۱:۱۳ وضعیت مدارس در نخستین روز برگزاری حضوری در این فیلم وضعیت مدارس در نخستین روز برگزاری حضوری را مشاهده مینمایید. کپی شد مطالب مرتبط واکسیناسیون ۹۲ درصد دانشآموزان/ آمادگی معلمان برای آموزش حضوری مدارس از فردا باز میشود/نظارت و ارزیابی مدارس به شیوه خوداظهاری جزئیات بازگشایی مدارس استثنایی از ۱۴ فروردین اختصاص اولویت بودجه به مدارس خیرساز در سال ۱۴۰۱ برچسبها مدارس بازگشایی مدارس ویروس کرونا آموزش حضوری شیوع کرونا آمار کرونا
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