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کد مطلب 5457973
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۱۴ فروردین ۱۴۰۱، ۱۱:۱۳

وضعیت مدارس در نخستین روز برگزاری حضوری

وضعیت مدارس در نخستین روز برگزاری حضوری

در این فیلم وضعیت مدارس در نخستین روز برگزاری حضوری را مشاهده می‌نمایید.

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    نظرات

    • IR ۱۶:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۴
      0 0
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      اینا که بزرگسالن بچه های دبستان که ۵۰ نفر هستن تو استان تهرانم نشون بدید ببینم میتونید کنترل کنید متاسفانه فقط دوتا مدرسه غیر دولتی نشون میدید مدارس دولتی رو نشون بدید اونم تو پایتخت
    • 2 IR ۱۶:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۴
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      غیر حضوری بهتر بود
    • IR ۱۸:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۴
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      مصرف لوازم ارایشیازامروززیادمیشه
    • IR ۰۰:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۶
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      بی خود کردید مدرسه دختر من توهر کلاس ۳۰ نفره به زور به۱۰ نفر می رسیدن
      • IR ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۳
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        واقعا حضوری بهتر دانش آمو زآن بهتر با سواد میشن

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