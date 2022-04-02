به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به تصمیم ستاد کرونا، مقرر شد آموزش حضوری به طور کامل برای دانش‌آموزان در سراسر کشور اجرا شود و آموزش مجازی هم به صورت محدود برای گروهی از دانش‌آموزان که با دلایل موجه نمی‌توانند در مدرسه حضور داشته باشند، برقرار است.

هشتم فروردین امسال حجت‌الله الماسی مشاور وزیر آموزش و پرورش و سرپرست دفتر وزارتی، دستورالعمل حضوری شدن مدارس از چهاردهم فروردین ماه، را به ادارات کل آمورش و پرورش استان‌ها ابلاغ کرد.

در این دستورالعمل آمده است: ضمن قدردانی از تلاش مجاهدانه همه همکاران گرامی اعم از کادر آموزشی و اداری مدارس که در دوره شروع گسترده ویروس کرونا مانع از تعطیلی روند آموزش و یادگیری شده‌اند، نظر به تصمیم ستاد ملی مدیریت کرونا مبنی بر ضرورت حضور شدن آموزش‌های مدارس و دانشگاه‌ها و با توجه به اهمیت ارتقای کیفیت فرآیند یاددهی - یادگیری به شیوه حضوری و جلوگیری از استمرار افت تحصیلی دانش‌آموزان، همچنین پیشگیری از تبعات جبران ناپذیر وضعیت موجود برای آینده میهن عزیز اسلامی، بدینوسیله نحوه ادامه فعالیت واحدهای آموزشی تابعه در زمان باقیمانده در سال تحصیلی ۱۴۰۱ -۱۴۰۰ اعلام می‌شود.

۱- همه عوامل اجرایی، تربیتی و آموزشی مدارس مطابق ابلاغ و جدول برنامه هفتگی در مدارس حضور یابند.

۲- تمامی فعالیت‌های تربیتی و آموزشی مربیان، آموزگاران، دبیران و هنرآموزان در همه مقاطع تحصیلی و تمام دروس به صورت حضوری (با رعایت بهداشت فردی و بهداشت محیط، استفاده مناسب از ماسک و تهویه کلاس‌های درس) انجام شود. ظرفیت‌های مجازی در صورت نیاز صرفاً به عنوان ابزار مکمل تربیت و آموزش مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

۳- تأکید بر حضور منظم دانش‌آموزان در مدرسه و کلاس درس طبق برنامه هفتگی و در صورت غیبت غیرموجه ایشان، مطابق آئین‌نامه اجرایی و سایر مقررات مربوطه مدارس اقدام نمایند.

۴- تأکید می‌شود دانش‌آموزان مبتلا به کرونا یا دارای علائم ابتلاء به این ویروس یا داشتن بیماری زمینه‌ای با تأیید پزشک و رضایت والدین می‌توانند از بستر «شاد»، آموزش‌های لازم را دنبال کنند.

۵- تبیین اهمیت و ضرورت آموزش حضوری، اطلاع رسانی جامع و اقناع اولیای محترم دانش‌آموزان از طریق روابط عمومی ادارات کل، استفاده از ظرفیت فضای مجازی، انجمن‌های اولیا و مربیان، رسانه‌ها، گروه‌های آموزشی، تبلیغات محیطی و فضاسازی شهری و … بگونه‌ای صورت پذیرد تا ضمن کاهش نگرانی خانواده‌ها، زمینه برای حضور کامل دانش‌آموزان در مدارس فراهم شود.

۶- انجمن اولیا و مربیان مطابق آئین‌نامه اجرایی در زمینه حمل و نقل و تردد دانش آموزان مدارس نسبت به ساماندهی سرویس‌های ایاب و ذهاب دانش آموزان اقدام نمایند. هرگونه برداشت وجه از محل پرداخت هزینه سرویس برای مدرسه و انجمن اولیا و مربیان و افزایش شهریه دانش آموزان مدارس غیر دولتی ممنوع است.

۷- با توجه به مدت زمان باقیمانده از سال تحصیلی، ضرورت و الزامی برای تهیه پوشش متحدالشکل دانش‌آموزان نمی‌باشد. نظارت بر پوشش مناسب و لباس دانش‌آموزان مطابق فصل پنجم آئین نامه اجرایی مدارس از جانب مدیران مدارس الزامی است.

۸- جذاب سازی محیط مدرسه و تنوع بخشی در محیط‌های یادگیری از طریق برگزاری مسابقات، جشنواره‌ها، رویدادها و اردوهای فرهنگی، تربیتی و ورزشی توسط مدیران، مربیان و معلمان مدارس و استفاده از ظرفیت برنامه ویژه مدرسه (بوم) جهت کیفیت‌بخشی به فرایندهای تربیتی و تسهیل در بازگشت‌پذیری دانش‌آموزان مورد تأکید است.

۹- هرگونه تغییر احتمالی در مفاد این بخشنامه و آموزش حضوری تابع مصوبات ستاد ملی کروناست که در صورت تصمیم جدید، صرفاً از طریق وزارت آموزش و پرورش جهت اجرا، ابلاغ خواهد شد.

۱۰- تکمیل فرایند آموزش و ارزشیابی دروس شایستگی فنی در شاخه فنی و حرفه‌ای و استاندارد آموزش مهارت در شاخه کاردانش و برنامه‌ریزی برای اجرای درس کارآموزی / کارورزی مورد تأکید است.

۱۱- بدیهی است استان‌ها، مناطق و مدارسی که عملکرد مناسبی داشته باشند مورد تقدیر و تجلیل قرار خواهند گرفت. لازم به ذکر است به دلیل اهمیت بسیار بالای سلامت دانش‌آموزان، چنانچه مواردی از شیوع مجدد بیماری و افزایش مبتلایان در مدرسه‌ای مشاهده گردید، لازم است مدیران مدارس نسبت و به ثبت اطلاعات مبتلایان در سامانه نظام مراقبت کووید ۱۹ (ایران من) در اسرع وقت اقدام و مراتب به نزدیکترین مرکز جامع خدمات سلامت و تحت پوشش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ارجاع گردد.

۱۲- مسؤولیت اجرایی این بخشنامه به عهده مدیر کل آموزش و پرورش استان بوده و نظارت و ارزیابی دقیق اجرای آن نیز بر عهده معاونت و بخش‌های مختلف اداره کل، ادارات مناطق ، شهرستان‌ها و نواحی خواهد بود.

امید که با تلاش و همکاری شایسته عوامل سهیم و مؤثر در تعلیم و تربیت فرزندان ایران اسلامی با استفاده از فرصت باقیمانده سال تحصیلی و جبران کاستی‌های یادگیری دانش آموزان، شاهد ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و تربیتی به دانش آموزان عزیز در همه مدارس باشیم.

دستورالعمل بازگشایی مدارس از ۱۴ فروردین به مدرسه‌ها ابلاغ شد

مدیرکل آموزش و پرورش استان‌ها دستورالعمل بازگشایی مدارس را به مدارس ابلاغ کردند تا بر اساس آن، فعالیت‌های آموزشی آغاز شود.

امسال طرح اسکان نوروزی فرهنگیان در ۷۰۴ پایگاه پذیرش در قالب ۴۰۵ مرکز رفاهی (خانه معلم) با ظرفیت ۱۷ هزار و ۸۸۳ تختخواب به انضمام ۳۰۰ اردوگاه در قالب ۳۰۰۰ سوئیت، تعداد ۵۰ پردیس دانشگاهی در قالب ۲۰۰۰ اتاق مجهز و همچنین تجهیز ۱۱ هزار و ۳۹۳ مدرسه در قالب ۱۰۵ هزار کلاس درس اجرا شد که مقرر شد از عصر دیروز، طرح آسمان در مدارس پایان پذیرد و مدارس آماده بازگشایی شوند.

همچنین ستادهای استانی بازگشایی مدارس از ۱۴ فروردین دایر شد.

علیرضا کریمیان مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران اظهار کرد: شیوه‌نامه از سرگیری آموزش حضوری به تمام مدارس دولتی و غیردولتی ابلاغ شده و الحمدالله تمهید مقدمات خوبی در این زمینه شکل گرفته است.

وی در پاسخ به این پرسش که «چه اقداماتی برای سلامت دانش‌آموزان در نظر گرفته شده است»، ادامه داد: وقتی شیوه‌نامه از ستاد به شهر تهران ابلاغ شد، جلسات هماهنگی فراوانی را برگزار کردیم و مدارس ما در رابطه با بهداشت محیط وارد عمل شدند و ضدعفونی و پاکسازی انجام شد. به ویژه در بخش‌هایی که باید به مسائل بهداشتی توجه ویژه می‌شد مانند سرویس‌های بهداشتی، پیش‌بینی‌های لازم انجام شد؛ همچنین آبخوری و میز و نیمکت‌ها را در این چند روز ضدعفونی کردیم.

سید مجتبی هاشمی سرپرست اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش در جلسه مشترک شورای معاونین وزارت آموزش و پرورش با مدیران‌کل استان‌ها و رؤسای آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق سراسر کشور که با موضوع آموزش حضوری مدارس برگزار شد، اظهار کرد: در راستای کمک به آموزش‌های حضوری و هماهنگی بیشتر در جمع‌آوری اطلاعات واقعی و دقیق از مدارس، کار نظارت بر فرآیند آموزش‌های حضوری از روز ۱۴ فروردین ماه در استان‌ها و مناطق کشور آغاز خواهد شد.

وی در خصوص اجرای نظارت‌ها از سوی بازرسین وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: مصمم هستیم نظارت در سطح استان را با راهبری بازرسین حوزه ستادی انجام دهیم؛ لذا در ابتدای ورود تیم‌های نظارت و ارزیابی حوزه ستاد به استان، جلسات توجیهی با تیم‌های نظارتی استان برگزار خواهد شد.

هاشمی از انجام فعالیت نظارت و ارزیابی در مدارس به صورت خوداظهاری و مشارکتی خبر داد و افزود: با توجه به شیوه‌نامه‌های ابلاغی و تقویت مشارکت همه حوزه‌ها در امر نظارت، تلاش می‌کنیم تا نظارت و فرآیند ارزیابی در سه سطح مدرسه، منطقه و ستاد انجام و اطلاعات دریافتی از مناطق در سامانه ثبت شود.