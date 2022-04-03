توزیع روزانه ۴۰ تن مرغ و ۱۰ تن تخم مرغ در شهر همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد قدیمی گرجای با بیان مطلب فوق عنوان کرد: به منظور رفاه حال عموم و تأمین مواد غذایی مورد نیاز مردم روزه دار در ماه مبارک رمضان گوشت، مرغ، تخم مرغ، برنج و روغن پیش بینی و تأمین شده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای ماه مبارک در فروشگاه‌های معتبر سطح شهرستان توزیع خواهد شد، خاطرنشان کرد: روزانه به طور متوسط ۴۰ تن مرغ گرم و ۱۰ تن تخم مرغ در سطح شهرستان توزیع می‌شود که با توجه به جوجه ریزی واحدهای تولیدی و میزان تولید مناسب مرغ پیش بینی می‌شود که حدود یک هزار و ۷۰۰ تن مرغ طی یک ماه آینده تولید خواهد شد و در این زمینه مشکلی وجود نخواهد داشت.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان همدان با اشاره به اینکه مرغ منجمد نیز ذخیره شده اما به دلیل حمایت از تولیدکنندگان توزیع آن متوقف شده است، یادآور شد: در صورت نیاز و کمبود در بازار توزیع مجدد برای اشباع بازار انجام خواهد شد.

قدیمی گرجای، نظارت، پایش و رصد بازار در ایام ماه مبارک از اولویت‌های اساسی جهاد کشاورزی برشمرد و گفت: اکیپ‌های گشت مشترک به منظور جلوگیری از افزایش بی دلیل قیمتها و جلوگیری از هدر رفت اقلام و کالاهای اساسی به صورت مرتب اقدام به کشت زنی خواهند نمود.