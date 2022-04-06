مراجعه ۲۱۳ بیمار مشکوک به کرونا به مراکز درمانی چهارمحال وبختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان خالدی فر با بیان اینکه در شبانه روز گذشته ۲۱۳ نفر با علائم بالینی مشکوک به کرونا به مراکز درمانی چهارمحال و بختیاری مراجعه کردند، اظهار کرد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون بیش از ۲۹۱ هزار و ۲۲۲ مورد نمونهگیری ابتلای کرونا در استان انجام شده است.
وی گفت: هماکنون ۱۰ بیمار با شرایط وخیم در بخشهای ویژه مراکز درمانی چهارمحال و بختیاری بستری هستند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تصریح کرد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون بیش از ۹۷ هزار و ۷۲۱ نفر در استان چهارمحال و بختیاری به این بیماری مبتلا شدهاند.
خالدی فر تعداد بیماران بستری در بیمارستانهای استان را ۶۰ نفر اعلام کرد و افزود: مجموع فوتیهای ناشی از ابتلاء به بیماری کرونا در چهارمحال و بختیاری هزار و ۸۴۲ نفر است.
وی عنوان کرد: طی شبانه روز گذشته ۷۳ بیمار مبتلا به کرونا در چهارمحال و بختیاری شناسایی شده است که از این تعداد شش بیمار در مراکز درمانی استان بستری و تحت درمان قرار گرفتهاند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با بیان اینکه در حال حاضر تنها شهرستان «کوهرنگ»، «فارسان»، «لردگان» و «خانمیرزا» در حالت زرد کرونایی قرار دارد، مطرح کرد: شهرستانهای «بن»، «اردل»، «شهرکرد» و «سامان» در وضعیت نارنجی و شهرستانهای «کیار» و «بروجن» در وضعیت قرمز ابتلاء به کرونا قرار دارند.
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