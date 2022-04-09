دریافت 15 MB کد مطلب 5462591 https://mehrnews.com/xXs8t ۲۰ فروردین ۱۴۰۱، ۱۲:۱۱ کد مطلب 5462591 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۰ فروردین ۱۴۰۱، ۱۲:۱۱ حضور رئیسجمهور درمراسم رونمایی از دستاوردهای جدید انرژی هستهای حجت الاسلام رئیسی رئیس جمهور کشورمان در مراسم رونمایی از دستاوردهای جدید فناوری هسته ای شرکت کرد. کپی شد مطالب مرتبط ۹ دستاورد جدید هستهای رونمایی شد دنیا بداند ما از این پس به پیشرفت تصاعدی فکر میکنیم برای حفظ حقوق هستهای ملت ایران حتی یک گام هم عقب نشینی نمیکنیم لزوم تغییر رفتار پژوهشگران متناسب با شعار «تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین» برچسبها انرژی هسته ای سازمان انرژی اتمی شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران
نظر شما