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کد مطلب 5462591
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۲۰ فروردین ۱۴۰۱، ۱۲:۱۱

حضور رئیس‌جمهور درمراسم رونمایی از دستاوردهای جدید انرژی هسته‌ای

حضور رئیس‌جمهور درمراسم رونمایی از دستاوردهای جدید انرژی هسته‌ای

حجت الاسلام رئیسی رئیس جمهور کشورمان در مراسم رونمایی از دستاوردهای جدید فناوری هسته ای شرکت کرد.

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