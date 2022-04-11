به گزارش خبرگزاری مهر همایون حائری صبح امروز دوشنبه در نشست تخصصی مدیران صنعت برق کشور با اشاره به عبور موفق و بدون خاموشی از زمستان ۱۴۰۰، اظهار کرد: سال گذشته با انجام برنامه‌ریزی مناسب، هماهنگی و همکاری خوبی با وزارتخانه‌های نفت و صمت صورت گرفت و توانستیم از زمستان بدون خاموشی عبور کنیم که اقدامی بزرگی بود.

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای تابستان ۱۴۰۱ از سال گذشته آغاز شده، از تدوین ۱۰۰ برنامه با دستور وزیر نیرو برای آمادگی و عبور موفق از تابستان سال‌جاری خبر داد.

حائری اضافه کرد: این ۱۰۰ برنامه شامل ۳۸ برنامه مربوط به تولید برق و واحدهای نیروگاهی، ۳۱ برنامه مدیریت مصرف و تقاضای مؤثر، ۱۶ برنامه برای آمادگی مطلوب شبکه برق و ۱۵ برنامه نیز برای مدیریت هماهنگی با استان‌ها است.

وی با بیان اینکه ۶ هزار مگاوات تابستان امسال به مدار خواهد آمد، گفت: از این رقم حدود ۴۵۰۰ مگاوات از بخش نیروگاه‌های حرارتی، ۵۰۰ مگاوات مربوط به نیروگاه‌های تجدیدپذیر و حدود ۱۱۱۳ مگاوات نیز با استفاده از شرکت‌های دانش بنیان ارتقا داده شده و به مدار خواهد آمد.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو با اشاره به برنامه تعمیرات ۱۰۳ هزار مگاواتی خاطرنشان کرد: حدود ۷۵ درصد برنامه تعمیرات نیروگاه‌ها انجام شده و ان‌شاءالله تا پایان اردیبهشت‌ماه به طور کامل انجام خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های صنعت برق برای تابستان سال‌جاری، افزود: بازسازی کامل واحدهای حادثه دیده و رفع کاهش تولید، استفاده از تمامی ظرفیت مولدهای کوچک و بزرگ خارج از وزارت نیرو، مجهز کردن کلیه مصارف دیماندی و همچنین مشترکان خانگی پرمصرف به کنتورهای هوشمند، نصب تجهیزات LOT جهت کنترل از راه دور مصارف ادارات و نهادهای عمومی پر مصرف، تعدیل روشنایی بزرگ راه‌ها و جایگزینی لامپ‌های LED برای روشنایی معابر و جمع‌آوری مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز از جمله ۱۰۰ برنامه‌ای است که در سال‌جاری انجام خواهد شد.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو خطاب به مدیران صنعت برق در استان‌ها، گفت: فرمانده شبکه، دیسپاچینگ ملی است. دستور دیسپاچینگ ملی از لحاظ بهره‌برداری بالاتر از سایر دستورات است.

حائری همچنین با اشاره به هماهنگی با استان‌ها و مسئولان استانی، از برنامه‌ریزی برای اطلاع‌رسانی مستمر، آموزش و آگاه‌سازی مشترکان و مبادله تفاهم‌نامه‌های مدیریت مصرف با صنایع کشاورزی، ادارات و بخش تجاری به میزان ۴۰۰ مگاوات خبر داد.

وی در پایان خطاب به مدیران صنعت برق در استان‌ها، بر ضرورت آمادگی گروه‌های واکنش سریع در بخش تولید، انتقال و توزیع تاکید کرد.