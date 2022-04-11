توسعه توریسم سلامت در مراکز خارج از کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند در جلسه شورای مدیران که با حضور رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به فضیلت‌های ماه مبارک رمضان گفت: در ماه مبارک رمضان جمعیت هلال احمر با پیروی از سیره ائمه (ع) توزیع اقلام معیشتی را میان نیازمندان و افراد کم‌تر برخوردار آغاز کرده و در این عرصه از ظرفیت‌های خانه هلال استفاده می‌شود.

وی افزود: عملکرد جمعیت هلال احمر کاملاً شفاف خواهد بود و به مردم گزارش می‌شود تا کمک‌های آن‌ها در میان چه اقشاری توزیع شده است تا سطح اعتماد به جمعیت هلال احمر نیز ارتقا یابد. در همین راستا تلاش ما بر این است تا خانه‌های هلال جنبه‌ای اجتماع محور پیدا کرده و در سامان دهی مشکلات اجتماعی نیز به کمک شهروندان آیند.

رئیس جمعیت هلال احمر با تاکید بر این که باید از فضای رخوت و ناامیدی فاصله گرفت و باید روحیه تلاش، داوطلبی و از خودگذشتگی را توسعه داد، خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی با درایت بی بدیل خود شعار سال را تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین تعیین کردند که کاملاً متناسب با نیاز کشور در این مقطع زمانی است و جمعیت هلال احمر نیز باید در همین مسیر حرکت کند و برنامه‌های خود را منطبق با شعار سال پیش ببرد.

کولیوند ادامه داد: یکی از مقوله‌های مهم که باید همچنان به آن توجه ویژه شود، مقوله آموزش است که کارهایی تاکنون انجام شده اما در راستای توسعه هر چه بیشتر آموزش‌ها باید از ظرفیت مدارس و دانشگاه‌ها استفاده کرد و در همین راستا توافقات خوبی با وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم صورت گرفته است که بزودی به سمت اجرایی شدن آن‌ها گام خواهیم برداشت.

وی در ادامه با اشاره به خدمت رسانی جمعیت هلال احمر در عرصه‌های مختلف افزود: بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها، مراکز توانبخشی و مراکز درمانی خارج از کشور جمعیت هلال احمر در مسیر خوبی قرار گرفته اند و در همین راستا توسعه توریسم سلامت نیز در دستور کار قرار گرفته است و تلاش می‌شود تا این مراکز بهره وری خوبی داشته باشند و از سوی دیگر نیز تلاش می‌شود تا طبق قانون خدمات مناسبی به نیازمندان واقعی در این مراکز ارائه شود.

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به اهمیت هم افزایی تصریح کرد: در هفته‌های گذشته مجلس شورای اسلامی به خوبی از جمعیت هلال احمر حمایت و پشتیبانی کرد و منابع مالی خوبی برای سال جاری در اختیار جمعیت هلال احمر قرار داده است. همچنین دیدارهای خوبی با رئیس قوه قضائیه و مقننه صورت گرفته که در این دیدارها از تلاش‌های جمعیت هلال احمر تقدیر و بر مردمی بودن، معرفی وظایف و عملکردهای جمعیت هلال احمر تاکید شد.

همچنین در این نشست، دکتر یعقوب سلیمانی، دبیرکل جمعیت هلال احمر ضمن تقدیر از تلاش‌های امدادگران بواسطه خدمت رسانی به کاروان‌های راهیان نور و مسافرین نوروزی گفت: خدمت رسانی امدادگران و پرسنل جمعیت هلال احمر در ایام نوروز مثال زدنی بود و به بهترین شکل ممکن صورت گرفت.

مأموریت‌های نوروزی نشان داد که می‌توان با هم افزایی با سایر دستگاه‌ها به شکل بهتری به مردم خدمت رسانی کرد و باید این رویه در سایر عرصه‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

سلیمانی تاکید کرد: یکصدمین سالگرد تأسیس جمعیت هلال احمر فرصت مناسبی است تا تلاش‌های این جمعیت مردمی در سال‌های اخیر به شهروندان معرفی شود و در راستای توسعه روحیه ایثار و از خودگذشتگی که در جمعیت هلال احمر متجلی شده است، گام برداشت.

در ادامه این جلسه محمدرضا رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با قدردانی از تلاش‌های تیم‌های امدادی جمعیت هلال احمر در ایام نوروز اظهار کرد: بارها در حوادث و سوانح مختلف مشاهده کرده ایم که نیروهای خدوم جمعیت هلال احمر با از خودگذشتگی به یاری شهروندان رسیده اند.

وی افزود: نیروهای امدادی هلال احمر در ایام نوروز با از خودگذشتگی در کنار شهروندان حضور داشتند و خدمات ارزنده‌ای ارائه کردند که یادآور حضور ایثارگرایانه رزمندگان در دفاع مقدس بود. رئیس جمعیت هلال احمر نیز خود چنین ویژگی دارد و روحیه مجاهدانه ایشان را در گذشته در سازمان اورژانس کشور مشاهده کرده ایم که نشأت گرفته از روحیه انقلابی و جهادی ایشان بود که منجر به پیشرفت چشمگیر سازمان اورژانس شد و امروز نیز با حضور ایشان در جمعیت هلال احمر خیالمان از این حوزه راحت شده است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نگاه مجلس به هلال احمر مثبت است و نمایندگان متوجه وظایف متعدد و سخت جمعیت هلال احمر هستند و به همین علت حمایت‌ها نیز از هلال احمر تداوم خواهد یافت و حتماً در زمینه‌های مختلف از جمعیت هلال احمر پشتیبانی خواهد کرد.