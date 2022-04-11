برداشت گندم و جو از مزارع شهرستان گناوه آغاز شد

عباس تخم افشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در سال زراعی جاری، حدود ۳۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان گناوه به کشت گندم و جو اختصاص یافته است گفت: در فروردین ماه، ستاد برداشت محصولات زراعی برگزار و تمهیدات لازم جهت برداشت محصول از مزارع اتخاذ شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گناوه مهمترین تصمیمات اتخاذ شده را برنامه ریزی جهت تأمین سوخت کمباین‌ها و تعیین حق الزحمه برداشت غلات عنوان کرد و افزود: حق الزحمه برداشت کمباین در اراضی دیم با انواع کمباین‌های متوسط، نیمه سنگین و سنگین و بر مبنای هکتار و ساعتی متفاوت است.

وی تصریح کرد: نرخ برداشت گندم و جو دیم با کمباین‌های متوسط داخلی به ازای هر هکتار مبلغ ۴۸۴ هزار و ۴۸۱ تومان، کمباین‌های سنگین هر هکتار ۶۴۸ هزار و ۵۲۹ تومان، کمباین‌های نیمه‌سنگین به ازای هر هکتار ۵۵۹ هزار و ۲۳۲ تومان، کمباین‌های متوسط مجهز به مخزن جمع‌آوری کاه به ازا هر مخزن ۴۱۶ هزار و ۷۰ تومان و کارکرد ساعتی کمباین‌های متوسط داخلی به ازای هر یک ساعت و ربع ۳۸۷ هزار و ۵۵۰ تومان تعیین شده است.

وی گفت: نرخ عملیات برداشت ساعتی با کمباین‌های سنگین و نیمه سنگین با توافق کمباین‌دار و کشاورز است.

آمادگی مراکز خرید تضمینی گندم

تخم افشان افزود: مقادیر حق الزحمه کمباین‌ها به ازای همه شرایط در صورتجلسه ستاد برداشت منظور و به دستگاه‌های مرتبط اطلاع رسانی شده است.

و ی یادآور شد: از آنجا که تحویل گندم به سیلو مستلزم ثبت اطلاعات در سامانه جامع پهنه بندی است لذا چنانچه کشاورزانی تاکنون اطلاعات خود را در سامانه مذکور ثبت نکرده باشند باید هر چه سریع‌تر در بخش مرکزی به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گناوه و در بخش ریگ به مرکز جهاد کشاورزی ریگ مراجعه و اطلاعات خود را ثبت کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گناوه گفت: متأسفانه در سال زارعی جاری به دلیل خشکسالی، کاهش نزولات آسمانی، پراکنش نامناسب بارندگی‌ها و همچنین تنش‌های محیطی، پیش بینی می‌شود برداشت مزارع از وضعیت مطلوبی برخوردار نباشد.

تخم افشان در پایان با اشاره به آمادگی مراکز خرید تضمینی گندم جهت دریافت محصول از کشاورزان گفت: از مهمترین مراکز تحویل گندم انبار مال قاید در شهرستان گناوه و مجتمع انبارهای چغادک در شهرستان بوشهر، سیلوی برازجان و کارخانه آرد الزهرا است و کشاورزان عزیز می‌توانند محصول خود را به مراکز مذکور تحویل دهند.