خرید تضمینی ۴ هزار تن غلات بخش کالپوش؛ ۸۰ کمباین در مزارع فعال شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی صبح دوشنبه در بازدید مزارع بخش کالپوش از آغاز برداشت غلات در منطقه خبر داد و اظهار کرد: عملیات برداشت با حضور کارشناسان و بهره‌گیری از تجهیزات مکانیزه در حال انجام است.

وی با اشاره به سطح زیر کشت غلات در کالپوش افزود: در سال زراعی جاری ۱۲ هزار هکتار گندم دیم، چهار هزار هکتار جو دیم، یک هزار و ۷۰۰ هکتار گندم آبی و ۵۰۰ هکتار جو آبی در این منطقه کشت شده که طبق برآوردها انتظار می رود تا عملکرد مطلوبی در تولید این محصولات ثبت شود.

مدیر جهاد کشاورزی میامی از فعالیت سه مرکز خرید تضمینی غلات در بخش کالپوش خبر داد و تصریح کرد: همزمان با آغاز برداشت، فرآیند خرید تضمینی نیز در این مراکز آغاز شده و تاکنون بیش از چهار هزار تن محصول از کشاورزان خریداری شده است.

حسینی با اشاره به فعالیت بیش از ۸۰ دستگاه کمباین در مزارع کالپوش اظهار داشت: به منظور کاهش ضایعات، جلوگیری از ریزش محصول و افزایش کیفیت برداشت، کارشناسان نظام مهندسی کشاورزی به صورت مستمر بر عملکرد کمباین‌ها نظارت دارند.

وی با تأکید بر اهمیت برداشت به‌موقع غلات خاطرنشان کرد: جهاد کشاورزی میامی با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و مراکز خرید، تلاش دارد عملیات برداشت و خرید تضمینی محصولات کشاورزان با کمترین وقفه، در سریع‌ترین زمان ممکن و با حداقل دغدغه برای بهره‌برداران انجام شود.