۵۲ بیمار کرونایی در اردبیل تحت درمان هستند

علی محمدیان اردی، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در شبانه روز گذشته با مراجعه ۶ بیمار جدید به سنترهای درمان کرونا در استان اردبیل و همچنین بهبودی ۱۸ بیمار دیگر تعداد کل بستری‌های ناشی از ابتلاء به کرونا در مراکز درمانی استان به ۵۲ نفر رسید.

وی با اشاره به جان باختن یک بیمار دیگر در اثر وخامت حال اضافه کرد: با فوت یک نفر دیگر در ۲۴ ساعت گذشته تعداد کل جان باختگان ناشی از ابتلاء به کرونا از زمان شیوع تا به امروز به ۲ هزار و ۷۹۸ نفر افزایش یافت.

به گفته سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان در حال حاضر ۱۵ بیمار به دلیل وخامت حال عمومی در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های استان بستری هستند.

این مسئول همچنین خاطرنشان کرد: سرانه رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استان به شدت کاهش یافته است و هم اکنون استفاده از ماسک و رعایت حال عموم در مکان‌های پر تردد با افت قابل توجهی مواجه است که در صورت تداوم این وضعیت وقوع پیک خطرناک کرونا در استان دور از انتظار نیست و شرط پیشگیری از این وضعیت احتمالی همکاری مردم و رعایت جمعی شیوه نامه‌های بهداشتی است.

محمدیان اردی گفت: بر اساس آخرین وضعیت اعلام شده توسط وزارت بهداشت، هم اکنون شهرستان‌های اردبیل، مشگین‌شهر، خلخال، سرعین، نیر، اصلاندوز، بیله سوار، کوثر و نمین در وضعیت زرد و شهرستانهای پارس آباد و گرمی در وضعیت آبی قرار دارند.

آمار واکسیناسیون از مرز ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار گذشت

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان با اشاره به آخرین آمار واکسیناسیون کرونا در استان اذعان کرد: از ابتدای آغاز طرح واکسیناسیون عمومی کرونا در استان اردبیل تا به اکنون ۲ میلیون و ۲۰۲ هزار و ۴۸ دوز تزریق شده است که ۹۶۳ هزار و ۴۶۱ دوز مربوط به نوبت اول، ۸۴۸ هزار و ۷۱۲ دوز در نوبت دوم و ۳۸۹ هزار و ۸۹۳ دوز در نوبت یادآور به جمعیت هدف در استان تزریق شده است.

محمدیان اردی اهمیت واکسیناسیون برای مقابله با پیک‌های جدید و خطرناک کرونا را یادآور شد و عنوان کرد: انتظار می‌رود مردم با آگاهی کامل از این موضوع همکاری لازم را با دانشگاه علوم پزشکی داشته و در راستای ایمن سازی عمومی جامعه گام بردارند که لازمه تحقق این مسئله نهایت همکاری در تسریع روند واکسیناسیون عمومی است.