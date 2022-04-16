آماده برگزاری مسابقه نیمه نهایی جام حذفی در اراک هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام نظری ظهر شنبه در نشست ستاد مدیریت بیماری کرونا در استان مرکزی گفت: تدابیر لازم برای برگزاری مسابقه آلومینیوم اراک و خلیج فارس ماهشهر در مرحله نیمه‌نهایی جام حذفی فوتبال کشورمان اندیشیده شده است و با توجه به اینکه تیم فوتبال آلومینیوم برای پیروزی و موفقیت در این بازی نیاز به پشتیبانی و تشویق هواداران دارد بنابراین دیدار با حضور تماشاگر و به میزان ۳۰ درصد ظرفیت ورزشگاه برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: تنها افرادی می‌توانند در ورزشگاه امام خمینی (ره) برای دیدن این بازی وارد شوند که حداقل ۲ نوبت واکسن کرونا خود را دریافت کرده باشند.

قضاوت در خصوص بازگشایی مدارس و تأثیر آن بر روند کرونا زود است

محمد جمالیان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک در ادامه این نشست بیان کرد: ۹۰ درصد فوت‌شدگان هفته گذشته بر اثر کرونا با داشتن واکسیناسیون کامل مربوط به سنین بالای ۸۵ سال و افراد با بیماری زمینه‌ای جدی بوده‌اند.

وی با بیان اینکه واکسیناسیون در کاهش آمار فوتی کرونا نقش مؤثری داشته گفت: قضاوت در خصوص بازگشایی مدارس و تأثیر آن بر روند کرونا زود است و این مهم اواخر اردیبهشت مشخص می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک ادامه داد: هفت شهرستان اراک، آشتیان، فراهان، شازند، تفرش، خنداب و کمیجان در وضعیت قرمز، شهرهای خمین و ساوه در شرایط نارنجی و شهرهای دلیجان، محلات و زرندیه در وضعیت زرد است و همچنین افزایش تعداد شهرهای قرمز بیانگر آن است که باید این بیماری را همچنان جدی گرفت.

جمالیان افزود: کرونا تمام نشده و قرار است با شرایط رعایت پروتکل‌های بهداشتی با این ویروس زندگی کنیم و نیاز است برای جلوگیری از بحران‌های گذشته، رعایت پروتکل‌ها همچنان مورد توجه جدی قرار گیرد.

۳۳ هزار و ۵۷۹ زن خانه‌دار استان مرکزی به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند

وی عنوان کرد: تا ۲۲ فروردین‌ماه امسال، ۳۳ هزار و ۵۷۹ زن خانه‌دار استان مرکزی به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند که یک‌هزار و سه نفر از آنها فوت کرده‌اند، تعداد مبتلایان در مشاغل آزاد ۱۵ هزار و ۵۲۵ نفر و فوت شدگان ۱۸۷ نفر، مبتلایان بازنشسته ۶ هزار و ۹۰۵ نفر و فوت‌شدگان این گروه ۹۴۷ نفر بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک ادامه داد: تا ۲۲ فروردین‌ماه امسال، هفت هزار و ۷۷۹ دانشجو به این ویروس مبتلا شده‌اند که پنج فوتی به همراه داشته، در قشر کارگران نیز ۳ هزار و ۷۶۳ نفر به این بیماری مبتلا شدند که ۱۶ نفر از آنها فوت کردند و یک هزار و ۴۰۹ نفر از کارکنان بهداشت و درمان استان مرکزی نیز به این ویروس مبتلا شدند که یک نفر از آنها نیز فوت کرد.

جمالیان افزود: یک هزار و ۸۶۶ کشاورز در استان مرکزی به ویروس کرونا مبتلا شدند و از این تعداد ۵۹ نفر جان خود را از دست دادند و همچنین ۸۵۰ نفر از رانندگان استان نیز به این ویروس مبتلا شدند که هشت نفر نیز جان خود را از دست دادند.