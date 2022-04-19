آموزه های قرآنی باید مبنای نظام آموزشی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین معروفی صبح سه شنبه در جمع فعالان قرآنی گفت: یکی از مسائل مهمی که باید مدنظر قرار گیرد این است که پایه نظام آموزشی کشور بر مبنای آموزههای قرآنی باشد.
وی افزود: اگر انسان باور به حقیقت قرآن داشته باشد بسیاری از مشکلات او رفع میشود و باید این مساله در جامعه تبیین شود.
فرمانده سپاه ثارالله ادامه داد: قرآن را بدون اهل بیت (ع) نمیتوانیم ترویج دهیم باید از مفسرین قرآن که اهل بیت (ع) هستند بهره ببریم. در واقع قرآن و عطرت باید در کنار هم مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: در زمان اسارت آرامشی که به اسرا داده میشد توسط قرآن بود، یعنی در اوج سختیها با قرآن آرام میگرفتیم.
وی بیان کرد: باید اثر و تربیت قانونی اثر خود را در نظام تربیتی بگذارد. قران در واقع مصونیت افزاست و به همین دلیل باید نوجوانان و جوانان را با قرآن مأنوس کرد.
وی تاکید کرد: سپاه آماده هر گونه حمایت در این زمینه است و اعلام آمادگی میکنیم.
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