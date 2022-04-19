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۳۰ فروردین ۱۴۰۱، ۱۳:۰۰

فرمانده سپاه ثارالله کرمان:

آموزه های قرآنی باید مبنای نظام آموزشی باشد

آموزه های قرآنی باید مبنای نظام آموزشی باشد

کرمان - فرمانده سپاه ثارالله کرمان گفت: باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که آموزه های قرآنی مبنای نظام آموزشی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین معروفی صبح سه شنبه در جمع فعالان قرآنی گفت: یکی از مسائل مهمی که باید مدنظر قرار گیرد این است که پایه نظام آموزشی کشور بر مبنای آموزه‌های قرآنی باشد.

وی افزود: اگر انسان باور به حقیقت قرآن داشته باشد بسیاری از مشکلات او رفع می‌شود و باید این مساله در جامعه تبیین شود.

فرمانده سپاه ثارالله ادامه داد: قرآن را بدون اهل بیت (ع) نمی‌توانیم ترویج دهیم باید از مفسرین قرآن که اهل بیت (ع) هستند بهره ببریم. در واقع قرآن و عطرت باید در کنار هم مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: در زمان اسارت آرامشی که به اسرا داده می‌شد توسط قرآن بود، یعنی در اوج سختی‌ها با قرآن آرام می‌گرفتیم.

وی بیان کرد: باید اثر و تربیت قانونی اثر خود را در نظام تربیتی بگذارد. قران در واقع مصونیت افزاست و به همین دلیل باید نوجوانان و جوانان را با قرآن مأنوس کرد.

وی تاکید کرد: سپاه آماده هر گونه حمایت در این زمینه است و اعلام آمادگی می‌کنیم.

کد مطلب 5470737

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