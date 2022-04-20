دانش بنیان کردن تولید سبب تقویت صادرات در مازندران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور پیش ازظهر چهارشنبه در شورای برنامه ریزی مازندران با بیان اینکه در حوزه صنعت، گردشگری و کشاورزی زیرساختهای مناسبی نداریم، افزود: این درحالی که اگر در این حوزهها شرایط را به سمتی ببریم که با برنامه ریزی دقیق و علمی و دانش بنیان شدن تولید میتوان به موفقیتهای خوبی دست یافت.
وی اظهار داشت: در مازندران به شدت نیازمند دانش بنیان کردن تولیدات در بخشهای مختلف از جمله کشاورزی هستیم و اگر متناسب با دانش بنیان شدن حرکت کنیم تولیدات در سبد غذایی کشور و صادرات افزایش مییابد.
وی با اظهار اینکه دانش بنیان کردن سبب افزایش میزان صادرات و تقویت میشود، افزود: در حال حاضر روشهای سنتی یقه و گریبان استان را گرفته است و اجازه نمیدهد استان در حوزه اقتصادی تحرکات تحول زا داشته باشد.
استاندار مازندران تاکید بر لزوم دانش بنیان کردن تولید تاکید کرد و گفت: عدالت محوری و مبارزه با فساد نیز باید از سوی مسئولان و دستگاههای اجرایی مورد پیگیری و رصد قرار گیرد.
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