محمود چیتیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برغم نظارت، رصد و پایش تیم‌های یگان ویژه آب منطقه‌ای، شرکت‌های مشاور مانند آبگستران و میراب زاینده رود، همچنان تخلفاتی درخصوص برداشت آب در بالادست سد نکو آباد وجود دارد که بر جریان آب برای رسیدن به اراضی شرق تأثیر گذاشته است‌.

وی با بیان اینکه این تخلفات غالباً از سوی کشاورزان مناطق بالادست است که مازاد بر حق خود برداشت می‌کنند، افزود: این امر باعث شده که جریان آب در کانال‌های کشاورزی شرق اصفهان کم شود.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با بیان اینکه توزیع آب از سد زاینده‌رود براساس جدول منابع و مصارف انجام شده، خاطرنشان کرد: رهاسازی آب برای همه مصارف بر اساس جدول منابع و مصارف سال آبی ۱۴۰۰- ۱۴۰۱ است.

چیتیان ذخیره کنونی سد زاینده‌رود را ۳۶۴ میلیون مترمکعب اعلام کرد و گفت: خروجی سد زاینده‌رود پس از اتمام دوره توزیع ۱۰ روزه آب در تاریخ مقرر (پنجم اردیبهشت ماه) کاهش خواهد یافت.

به گزارش مهر، شماری از کشاورزان شرق با انتشار تصاویری در شبکه‌های اجتماعی از نرسیدن آب به اراضی کشاورزی این خطه از زمان بازگشایی خبر دادند.

در همین پیوند حسین وحیدا عضو هیئت مدیره صنف کشاورزان اصفهان گفت که دبی آب در بخش مرکزی و جلگه (ورزنه- اژیه و …) بسیار کم است و همه کشاورزان شرق از مدل دریافت حقابه‌شان ناراضی هستند.

به گفته این عضو هیئت مدیره صنف کشاورزان اصفهان میزان آب تحویلی به کشاورزان کم است و درست تقسیم نمی‌شود و حتی روز گذشته برخی کشاورزان شرق با یکدیگر بر سر تقسیم آب درگیر شدند و این به دلیل مدت زمان محدود تحویل آب به کشاورزان است.

وحیدا شرایط کشاورزان شرق اصفهان را بسیار بد توصیف کرد و گفت که کشت گندم کشاورزان تشنه است و اگر قرار باشد آب در مدت ۱۰ روز بین کشاورزان توزیع شود سرنوشت این کشت نامعلوم خواهد بود.

عضو هیئت مدیره صنف کشاورزان اصفهان با بیان اینکه برداشت آب در بالادست زاینده رود در منطقه لنجانات بسیار زیاد است، اضافه کرد: کشاورزان شرق اصفهان باید ۲ دوره دیگر حقابه خود را برای به سرانجام رساندن کشت شأن دریافت کنند و اگر اکنون آب به مزارع کشاورزی شرق نرسد به طور قطع کشت آنان دچار آسیب خواهد شد.

به گزارش مهر خروجی سد زاینده رود به منظور توزیع مرحله سوم آب برای کشت کشاورزان شرق اصفهان و نیز یک بنش برای باغات غرب این خطه به طور همزمان از شامگاه ۲۵ فروردین ماه افزایش یافت.

در این مرحله از رهاسازی آب نیز قرار است زاینده رود به مدت ۱۰ روز تا (پنجم اردیبهشت) جاری باشد و طبق دو نوبت اول و دوم حدود ۵۰ میلیون مترمکعب از سد زاینده رود رهاسازی شود که در این نوبت آب برای شرق اصفهان از سد آبشار رهاسازی می‌شود.

پیش از این عضو هیئت مدیره صنف کشاورزان اصفهان در مصاحبه با این خبرگزاری گفته بود که با توجه به اینکه کشت امسال کشاورزان شرق عمدتاً گندم است از ابتدای فروردین نیاز به آبیاری دارد و اراضی شرق تا ۷۵ ام (نیمه خرداد) باید طی چند نوبت آب دریافت کنند تا محصول گندم آسیب نبیند.

همچنین در نوبت دوم آبیاری اراضی کشاورزی شرق اصفهان خروجی سد زاینده رود از بامداد پنجم فروردین به مدت ۱۲ روز افزایش یافت. ۱۲ بهمن سال گذشته نیز به مدت ۱۰ روز آب از سد زاینده رود به سمت اراضی کشاورزی شرق اصفهان برای نوبت اول کشت پاییزه رها سازی شده بود و حدود ۳۰ درصد از اراضی این منطقه زیر کشت گندم و گلرنگ رفت.