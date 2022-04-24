تکمیل شرایط میزبانی از مسافران جام جهانی تا خرداد ماه

سعید محمد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص آماده سازی امکانات لازم برای میزبانی از مسافران جام جهانی گفت: کارهای مد نظر ما به سرعت در حال اجرا است و تلاش می‌کنیم ان شالله تا خرداد ماه، همه اقدامات ما به منظور آماده سازی شرایط برای جام جهانی تکمیل شود.

محمد با اشاره به اینکه سفر به مناطق آزاد نیازی به ویزا ندارند؛ گفت: تاکنون برای ورود به مناطق آزاد تنها بر روی پاسپورت مسافران مهر زده می‌شد؛ در حال رایزنی با مقامات مسئول هستیم تا این موضوع هم حل شود و نیازی به ممهور شدن پاسپورت مسافران خارجی هم نباشد.