به گزارش خبرنگار مهر، عباس پاپی‌زاده بعد از ظهر یکشنبه در دیدار با عشایر بخش خلخال و کوثر اظهار کرد: با تصویب مجلس، در قانون بودجه سال آینده ۳ هزار میلیارد تومان برای بیمه رایگان عشایر اختصاص داده می‌شود.

وی تصریح کرد: امروز یکی از موضوعات مهم در حوزه عشایر مسئله تأمین معیشت و ارتقا سطح اقتصاد جامعه و خانوارهای عشایری است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت: در این زمینه سازمان امور عشایری تلاش می‌کند اتکا عشایر با انواع حمایت‌های در نظر گرفته شده برای بهبود وضعیت اقتصاد خانوارهای عشایری به خودشان باشد که نباید متکی به حمایت‌های دولتی باشند.

پاپی‌زاده افزود: تا جایی که قانون اجازه داده و می‌دهد از زنان عشایری حمایت می‌کنیم و در نظر داریم با افزایش سطح کمک‌های مالی به صندوق اعتباری خرد زنان عشایر، توان این قشر تلاشگر و مولد جامعه را ارتقا دهیم.

وی با اشاره به اینکه یک فروشگاه اینترنتی محصولات تولیدی عشایر را عرضه می‌کند، خاطرنشان کرد: امروز فرزندان عشایر تحصیل‌کرده هستند و با بازار آشنایی بیشتری دارند و باید از این دانش و ظرفیت در بازاریابی محصولات تولیدی خانواده‌های خود استفاده کنند.

پاپی‌زاده اضافه کرد: فروشگاه اینترنتی عشایری نیز در این زمینه راه‌اندازی شده که الگویی نظیر دیگر فروشگاه‌های اینترنتی در حوزه عرضه محصولات عشایر است.

وی با اشاره به استقبال مردم از گردشگری، به عشایر منطقه خلخال پیشنهاد کرد تا برای کسب درآمد بیشتر، تلفیقی از بوم‌گردی، صنایع دستی و گردشگری را به گردشگران ارائه دهند.

پاپی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: کمک می‌کنیم با همکاری مسئولان استان، مکان‌هایی برای عرضه محصولات عشایر در استان‌ها راه‌اندازی شود.

وی تصریح کرد: باید تولید برای عشایر سودآور باشد تا هزینه‌های برگزاری نمایشگاه، حمل و نقل و… را از محل این سود تأمین کنند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان امور عشایر ایران با بیان اینکه در سال آینده اعتبارات و تسهیلات قابل توجهی به جامعه عشایری اختصاص داده خواهد شد، گفت: با تصویب مجلس، در قانون بودجه سال آینده سه هزار میلیارد تومان برای بیمه رایگان عشایر اختصاص داده می‌شود و زنان عشایر هم می‌توانند بر اساس ضوابط قانونی از این بیمه رایگان استفاده کنند.