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۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۱:۱۸

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

نبود منابع آبی پایدار اصلی ترین دغدغه عشایر سیستان و بلوچستان

نبود منابع آبی پایدار اصلی ترین دغدغه عشایر سیستان و بلوچستان

زاهدان - نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر بزرگترین دغدغه عشایر استان سیستان و بلوچستان نبود منابع آبی پایدار در این منطقه است.

حبیب الله دهمرده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر تأمین آب آشامیدنی بهداشتی مورد نیاز انسان و دام عشایر در کانون‌های خودجوش و در حین کوچ در منطقه سیستان بوسیله تانکرهای آبرسان انجام می‌شود.

نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به تشدید خشکسالی‌ها در منطقه سیستان باید ۱۹۵ میلیارد تومان اعتبار برای تأمین آب در منطقه جذب کنیم.

وی افزود: تأمین آب آشامیدنی در مناطق عشایری هزینه سنگینی دارد و پس از خرید باید برای انتقال آن به مناطق عشایری هم هزینه پرداخت کرد.

دهمرده تصریح کرد: از این رو باید تانکرهای کشنده خریداری شوند و در این خصوص اعتباری معادل ۱۰۵ میلیارد تومان باید اخذ شود.

وی گفت: عشایر منطقه سیستان نیاز به تانکرهای ثابت دارند بنابراین رایزنی‌های لازم برای تأمین اعتبار ۱۵ میلیارد تومانی جهت خرید تانکر ثابت انجام شده است.

کد مطلب 5474647

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