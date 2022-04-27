ظرفیت هنر برای جهاد تبیین در استان سمنان استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ریواده در ستاد بزرگداشت مناسبت‌های دفاع مقدس و مقاومت ۱۴۰۱ با محوریت برنامه‌های سوم خرداد که بعد از ظهر چهارشنبه در استانداری سمنان تشکیل جلسه داد با بیان اینکه در جهاد تبیین برای تاثیرگذارتر بودن اقدامات، ضرورت دارد تا از ظرفیت هنر نیز به خوبی استفاده شود، ابراز کرد: باید از هنرمندان خواست تا در این زمینه نقش آفرینی کنند.

وی با بیان اینکه لازم است در این مسیر پرداختن به ارزش‌ها و آرمان‌های شهدای شاخص استان و معرفی آنان در دستور کار قرار گیرد، گفت: ما در جنگ ترکیبی نیازمند دفاع ترکیبی هستیم لیکن آمادگی و قابلیت نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌ها برای مقابله با برنامه‌های ترکیبی دشمن، باید در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز منتقل شود تا اقدامات ما در جامعه تقویت شود.

استفاده از ظرفیت دفاع مقدس در مبارزه با جنگ ترکیبی دشمن

معاون استاندار سمنان با اینکه استفاده از ظرفیت دفاع مقدس در مبارزه با جنگ ترکیبی دشمن مهم است، ادامه داد: دفاع مقدس و ارزشهای والای آن می‌تواند برای تقابل با جریان سازی که دشمن علیه ما دارد مؤثر واقع شود، و باید افتخارات دفاع مقدس برای نسل‌های آینده بازگو شود و باید کار پر محتوا در فضای مجازی و فضای اثرگذار جامعه در دستور کار قرار گیرد.

ریواده با بیان اینکه دوران دفاع مقدس و ارزشهای والای آن، گنجینه‌ای تمام نشدنی در مسیر تمدن سازی در سایه گام دوم انقلاب است و خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی سه مؤلفه‌های است که در گام دوم انقلاب مورد توجه قرار گرفته است، بیان داشت: خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی سه مؤلفه‌های است که در گام دوم انقلاب مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: در نظریه نظام اسلامی، گنجینه تمام نشدنی دفاع مقدس یکی از ظرفیت‌های تمدن سازی در تحقق این مهم است و رونق تولید ملی به همراه توجه به سبک زندگی ایرانی اسلامی از راهبردهای دولت سیزدهم است که باید به آن توجه داشته باشیم.