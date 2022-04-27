به گزارش خبرگزاری مهر، منصور آرامی در مراسم گرامیداشت هفته کار و کارگر که با تجلیل از کارفرمایان، کارگران، مدیران و فرماندهان بسیج عرصه کار و تلاش هرمزگان همراه بود اظهار داشت: امسال با توجه به اینکه دولتی انقلابی و مردمی در راس اداره جامعه است باید بحث تحقق شعار سال با جدیت بیشتری نسبت به سالهای گذشته دنبال شود و همه دستگاهها از جمله مجلس، دولت، قوه قضائیه، نیروهای مسلح و هر بخشی که کاری در دست دارد به این امر کمک کند تا سرانجام خوبی را در عمل به شعار سال شاهد باشیم.
وی افزود: بر مسند بودن دولت انقلابی فرصت ویژهای و طلاییای است که باید برای تحقق شعار سال که منطبق بر نیاز کشور است از آن استفاده کنیم لذا مشکل هرمزگان هم همین موضوعات مطرح شده در شعار سال است.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، خمیر، حاجیآباد و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی بیانکرد: امروز دیگر قابل قبول نیست که جوانان استانی مانند هرمزگان که ظرفیتهای فراوانی را در دل خود جای داده است با بیکاری دست و پنجه نرم کنند از این رو ضرورت دارد ظرفیتهای استان به کارآفرینان سپرده شود و با فعالسازی کارآفرینی را راستای کاهش بیکاری گام برداشته شود.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی همواره به دنبال رفع مشکلات در جامعه است و امسال هم در قانون بودجه 1401 اعتبارات خوبی را برای اجرای پروژههای محرومیتزدایی در نظر گرفته است که اجرای آنها قطعا موجب کمرنگتر شدن محرومیتها در کشور خواهد شد.
آرامی عنوانکرد: یکی از کارهای خوبی که قرار است بنا به پیشنهاد دولت در استانها اجرایی شود راهاندازی صندوق توسعه و عدالت استان است که قطعا تشکیل آن میتواند به استقرار عدالت اجتماعی و کم شدن محرومیت در استانها کمک کند.
نظر شما