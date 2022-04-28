افراد بالای ۸۰ سال مهیای تزریق دز چهارم واکسن کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، در این فراخوان که بعد از ظهر پنجشنبه منتشر شد، از واجدان شرایط برای تزریق دز چهارم واکسن کرونا دعوت کرد برای دریافت این نوبت واکسن به مراکز تعیین شده مراجعه کنند.

در این فراخوان از کلیه افراد بالای ۸۰ سال ساکن در استان اردبیل که چهار ماه از دریافت نوبت سوم واکسن آنها گذشته، دعوت شده برای دریافت نوبت چهارم واکسن کرونا به مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی استان مراجعه کنند.

در این اطلاعیه همچنین از کارکنان بخش بهداشت و درمان استان نیز که حداقل چهار تا ۶ ماه از دریافت نوبت سوم واکسن آنها گذشته، خواسته شده برای دریافت نوبت چهارم واکسن خود در مراکز تعیین اقدام کنند.

تاکنون ۲ میلیون و ۲۱۲ هزار و ۳۵۹ دز واکسن نوبت اول، دوم و سوم در استان اردبیل تزریق شده است.

نرخ تزریق نوبت اول واکسن کرونا در استان اردبیل با ۹۹ درصد جمعیت هدف معادل ۹۶۵ هزار و ۶۹۱ دز اعلام شده است.

همچنین نرخ تزریق نوبت دوم واکسن کرونا در استان اردبیل به حدود ۸۹ درصد معادل ۸۵۱ هزار و ۹۸۵ دز رسیده و این استان در تزریق نوبت اول و دوم واکسن کرونا در رده استان اول و دوم کشوری قرار دارد.

دز سوم واکسن کرونا در استان اردبیل نیز برای ۳۹۴ هزار و ۶۸۳ نفر از شهروندان این استان تزریق شده که معادل ۴۱ درصد جمعیت هدف تعیین شده برای دریافت این نوع واکسن است.

به گفته مسئولان بهداشت و درمان استان، تزریق دز سوم واکسن کرونا در پیشگیری از ابتلاء و کاهش شدت بیماری بسیار مهم است و همه مردم باید این دز را تزریق کنند تا هم خود این افراد به ویروس کرونا مبتلا نشده و هم سبب آلوده شدن دیگران نشوند.

بنا به اعلام مسئولان دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل، افرادی که ۲ دز واکسن کرونا زده‌اند و ۲ هفته از زمان واکسیناسیون آنها گذشته باید ماسک زده و دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کنند چون واکسیناسیون سبب پیشگیری از ابتلاء نمی‌شود و تنها در پیشگیری از مرگ و میر مؤثر است.