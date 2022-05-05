علیرضا رحمتی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح ملی "همایش ملی پیاده روی ایرانیان" یادواره غدیر از ۱۶ اردیبهشت به صورت همزمان در سراسر کشور آغاز و اختتامیه آن در ۱۸ آذر ماه برگزار میشود.
وی ادامه داد: این همایش ملی در جمعه پیش رو به صورت همزمان در ۶ استان البرز، گیلان، فارس، مرکزی، زنجان، ایلام برگزار میشود.
رئیس هیئت ورزشهای همگانی استان البرز بیان کرد: بر این اساس افتتاحیه این رویداد روز جمعه ۱۶ اردیبهشت در غرب شهرستان کرج به میزبانی محمد شهر کرج در بلوار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی (آزادگان) از ساعت ۸ صبح برگزار میشود.
وی ادامه داد: با برنامهریزیهای انجام شده هر ماه همایش ملی پیاده روی در شهرستانهای استان به صورت متمرکز به ترتیب در نظرآباد، طالقان، متمرکز استانی، چهارباغ، ساوجبلاغ، اشتهارد و اختتامیه آن در شرق شهرستان استان البرز برگزار میشود.
رحمتی تصریح کرد: تفاوت این رویداد این است که این طرح به صورت خطی مسافت ۳ تا ۵ کیلومتر را طی میکنند تا به جایگاه برسند در محل جایگاه نرمش صبحگاهی برگزار میشود و به برگزیدگان جوایزی ارزندهای اهدا خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در طرح ملی همایش پیاده روی غرفههایی پیش بینی شده است که گروههای هم رکورد یعنی کمیتههای متناظر هیئت همگانی استان و شهرستان حضور دارند.
رئیس هیئت ورزشهای همگانی استان البرز ادامه داد: در کنار آن غرفههای پزشکی ورزشی، دانش بنیان، بومی محلی، سنتی، ورزشهای آئینی، پیوستهای فرهنگی متعدد در خصوص اُخوت برادران اهل تسنن و شیعه، کمک به ایتام، بستههای حمایتی، مسابقات ورزشی متعدد پیش بینی شده است.
وی گفت: این طرح با هدف تحرک بیشتر مردم و ایجاد شور و نشاط به منظور سلامت خانوادهها در استان برگزار میشود.
رحمتی متذکر شد: هیئت ورزشهای همگانی استان البرز برنامههای متعددی در سال ۱۴۰۱ برای گروهها و اقشار مختلف در راستای همگانی شدن ورزش دارد، امید است با کمک تمام مسئولان، سازمانها و دستگاهها این امر در راستای سلامت خانواده، جامعه و ایران تحقق یابد.
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