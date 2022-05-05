دریافت 5 MB کد مطلب 5482380 https://mehrnews.com/xXCpk ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۰:۴۹ کد مطلب 5482380 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۰:۴۹ تعرض نظامیان رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی نظامیان رژیم صهیونیستی وارد صحن مسجدالاقصی شدند. کپی شد مطالب مرتبط شهرک نشینان و نظامیان صهیونیست به مسجد الاقصی یورش بردند زمینه سازی نظامیان صهیونیست برای یورش شهرک نشینان به مسجد الاقصی اردن: تعرض به «مسجدالاقصی» منطقه را به درگیری و نزاع میکشاند استقرار سامانه «گنبد آهنین» در اطراف «قدس» و «تل آویو» از ترس مقاومت یورش صهیونیستها به «مسجدالاقصی» خشم فلسطینیان را به دنبال خواهد داشت تل آویو هشدار فلسطینیان درباره حمله به مسجدالاقصی را جدی می گیرد برچسبها مسجدالاقصی بیت المقدس رژیم صهیونیستی
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