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کد مطلب 5482380
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۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۰:۴۹

تعرض نظامیان رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی

تعرض نظامیان رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی

نظامیان رژیم صهیونیستی وارد صحن مسجدالاقصی شدند.

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