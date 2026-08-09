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کد مطلب 6911926
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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۳

جزئیاتی جدید از پرونده قتل داریوش مهرجویی اعلام شد

جزئیاتی جدید از پرونده قتل داریوش مهرجویی اعلام شد

جزئیاتی از پرونده قتل داریوش مهرجویی توسط رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام شد.

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