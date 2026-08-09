دریافت 5 MB کد مطلب 6911926 https://mehrnews.com/x3cLMK ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۳ کد مطلب 6911926 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۳ جزئیاتی جدید از پرونده قتل داریوش مهرجویی اعلام شد جزئیاتی از پرونده قتل داریوش مهرجویی توسط رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام شد. کپی شد مطالب مرتبط افزایش ۲.۳ درصدی جانباختگان تصادفات؛ ۴۹۶۷ فوتی در ۳ ماه فوت ۲۱۸ نفر ناشی از مسمومیت با گازمونواکسید کربن انتصاب مدیرکل جدید پزشکی قانونی استان تهران رییس سازمان پزشکی قانونی کشور: آمار خودکشی افزایش پیدا نکرده است ۳۱۱ نفر غرق شدگی در سه ماه اول سال ۱۴۰۵ برچسبها داریوش مهرجویی قتل داریوش مهرجویی پزشکی قانونی
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