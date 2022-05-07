مقام لبنانی: مردم لبنان نشان دادند که به دنبال ایجاد تغییر هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لبنان ۲۴، «بسام مولوی» وزیر کشور لبنان سخنانی را در خصوص مرحله اول انتخابات پارلمانی این کشور که در خارج از لبنان برگزار شد، مطرح کرد. وی گفت: میزان مشارکت مردم در مرحله اول انتخابات بیانگر تمایل آنها به ایجاد تغییر در کشور است. طبق آمار واصله، میزان مشارکت در کشورهایی که انتخابات پارلمانی در آنها برگزار شد، به حدود ۶۰ درصد می‌رسد.

بر اساس این گزارش، این شخصیت لبنانی افزود: لبنانی‌های ساکن دیگر کشورها بخشی از بافت اجتماعی لبنان را تشکیل می‌دهند. ما امیدواریم که میزان مشارکت در انتخابات در داخل کشور نیز همچون میزان مشارکت در خارج از کشور بالا باشد.

وی با اشاره به برخی تلاش‌ها برای سنگ اندازی در مسیر انتخابات پارلمانی لبنان، اظهار داشت: دلیلی ندارد که انتخابات پارلمانی برگزار نشود. ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا انتخابات را در نهایت شفافیت برگزار کنیم.

گفتنی است، مرحله اول از انتخابات پارلمانی لبنان با رأی گیری لبنانی‌های ساکن خارج از این کشور امروز جمعه شروع شد. نجیب میقاتی نخست‌وزیر لبنان از شهروندان ساکن خارج کشور خواسته بود که برای ایجاد تغییر در لبنان مشارکت گسترده در انتخابات داشته باشند.