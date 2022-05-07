دستگاه قضایی به هیچ وجه راضی به تعطیلی کارخانه ها نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مصدق ظهر شنبه در آئین تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری ایلام اظهار کرد: سند تحول قضائی به طور جدی در دستگاه قضا دنبال می‌شود و می‌طلبد مدیران استانی منتظر مرکز نباشند و با خلاقیت در جهت و هم راستا با این سند حرکت کنند.

وی افزود: حمایت از تولیدکنندگان، اشتغال‌آفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان از برنامه‌های دستگاه قضا در راستای شعار سال مقام معظم رهبری است.

معاون دستگاه قضا با اشاره به اینکه رضایت مردم در روند دادرسی به پرونده‌ها، در نوع برخورد، سرعت و دقت یک اصل است، گفت: صف مفسدان و کسانی که به بیت‌المال دست‌درازی می‌کنند باید از سرمایه‌گذاران سالم و دارای اهلیت جدا شود.

وی تاکید کرد: دستگاه قضا به هیچ وجه راضی نیست درب کارخانه‌ای به خاطر تخلف تعطیل شود، باید شخص خاطی مورد پیگرد قرار گرفته، اما کارخانه به فعالیت خود ادامه دهد.

حجت‌الاسلام مصدق یادآور شد: استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، استفاده از ماده ۵۰۲ آئین دادرسی کیفری و تعلیق مجازات در صدور احکام قضائی مورد توجه قضات قرار گیرد.

وی اضافه کرد: بزرگان و متنفذین آبروی خود را برای حل و فصل پرونده‌ها گرو گذاشته‌اند و امروز نقش شوراهای حل اختلاف در حل و فصل پرونده‌ها بر کسی پوشیده نیست و باید این مراکز را در اقصی نقاط کشور بسط و گسترش دهیم.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: در گام دوم انقلاب باید با کار جهادی در تمامی زمینه‌ها تلاش کنیم و در جهت گره‌گشایی از مشکلات مردم حرکت کنیم.

حجت‌الاسلام مصدق از رئیس کل دادگستری ایلام خواست با ایجاد هیأت‌های اندیشه‌ورز و اتاق فکر برنامه‌های تحولی را اجرایی کنند.

وی برنامه‌های هدفمند و با زمان‌بندی مشخص را از اولویت‌هایی ذکر کرد که باید مد نظر قرار گیرد.

در این آئین عمران علی‌محمدی به عنوان رئیس کل دادگستری استان ایلام و رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر این استان معرفی شد.

علی‌محمدی که با حکم رئیس قوه قضائیه جانشین علی دهقانی در سمت ریاست کل دادگستری استان ایلام شده، پیش از این ریاست شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران را بر عهده داشته است.