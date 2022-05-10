‌خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در چند سال اخیر مدیران شهری گرگان تلاش کردند با هدف ایجاد منابع درآمدی پایدار به سراغ احداث و ایجاد مراکز گردشگری بروند.

با وجود آغاز چندین پروژه گردشگری و تبلیغات گسترده رسانه‌ای تاکنون هیچیک از پروژه‌ها به نتیجه نرسیده و برخی هم در نیمه راه معلق مانده است که از آن جمله می‌توان به پروژه تفریحی، گردشگری و اقامتی هزارپیچ گرگان اشاره کرد.

در دوره قبلی مدیریت شهر گرگان با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور، کلنگ احداث این پروژه به زمین زده شد تا یکی از «ترین های» شهربازی کشور در گرگان ایجاد شود و بلندترین چرخ فلک ایران، طولانی‌ترین سورتمه ایران و مجهزترین سوله شهربازی ایران از جمله مواردی بود که در زمان کلنگ زنی به آن اشاره شد. پروژه‌ای که با گذشت حدود ۲۰ ماه از کلنگ زنی، نتوانسته نیمی از مسیر خود در فاز صفر را سپری کند.

جانمایی نادرست مکان پروژه، نداشتن پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی و عدم پیش‌بینی ملاحظات زیست محیطی از جمله ابهاماتی بوده که هنوز پاسخ روشن و شفافی برای آن داده نشده است.

مدیریت شهرداری گرگان تلاش کرد تا با الصاق سازه‌های آهنی و بتنی علاوه بر تخریب سیمای طبیعی و چشم انداز بکر منطقه هزارپیچ، گرگان را متحول کند حال آنکه این تفرجگاه‌ها با چشم انداز منحصر به فرد، خود به تنهایی می‌توانست با اندک زیرساخت زمینه جذب گردشگران را فراهم کند.

فارغ از این مسأله که برخی از کارشناسان احداث شهربازی یا باغ وحش را برای جذب گردشگر منسوخ شده می‌دانند اما با وجود همه اما و اگرها مدیریت شهری گرگان نتوانسته در انتخاب سرمایه گذار موفق باشد.

به زعم صاحب نظران، مدیریت شهری گرگان می‌توانست به جای انتخاب هزارپیج، مکان دیگری با هزینه به مراتب کمتر در نقاط دیگر شهری ایجاد انتخاب می‌کرد؛ زمینی با توپوگرافی و وضعیت مناسبت تر که نیاز به این حجم از خاکبرداری و تراس بندی نداشت و منافع آن هم در کوتاه مدت مشمول اهالی شهر می‌شد.

در حال حاضر هم با وجود صرف میلیاردها تومان از اعتبارات شهر تاکنون شهرداری گرگان نتوانسته به اجماعی دقیق برای این پروژه دست یابد و بعضاً شاهد اظهارات ضد و نقیض از سوی اعضای شورای شهر هستیم.

شهرداری وعده ندهد

یک شهروند گرگانی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: مدیریت شهری گرگان سال‌های زیادی است که وعده احداث شهربازی را به مردم داده و با وجود گذشت دو سال تاکنون اتفاقی رخ نداده است.

میلاد کریم زاده افزود: مردم از شهردار انتظار دارند که با صداقت سرنوشت پروژه را بیان کرده و از دادن وعده و آمار خودداری کند.

مطالعات فنی و علمی انجام نشد

یک کارشناس ارشد مدیریت شهری هم در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در دو دهه اخیر شهرداران وقت گرگان همواره از ایجاد مکانی تحت عنوان شهربازی مدرن به عنوان یک پروژه بزرگ شهری نام برده اند اما هیچگاه در خصوص ضرورت این پروژه، توجیهات اقتصادی، مکان یابی و مختصات آن مطالعه‌ای فنی و علمی انجام نشده است.

سیامک دُربیکی افزود: این نقیصه در پروژه‌ای که هم اینک در تپه هزارپیچ گرگان در حال انجام است هم مصداق دارد بنابراین نمی‌توان در خصوص توجیهات فنی این پروژه نظر داد.

انتخاب اراضی شیبدار با خاک لُسی برای بارگذاری نسبتاً سنگین در تضاد است وی با بیان اینکه معمولاً پروژه‌هایی از این دست با نظر و مشارکت شهروندان اجرا می‌شود، گفت: از منظر علوم مدیریت شهری، انتخاب اراضی شیبدار هزارپیچ با خاک لُسی برای بارگذاری نسبتاً سنگین با مبانی فنی انتخاب مکان در تضاد است زیرا هم هزینه‌های ساخت را برای پایداری بالا می‌برد و هم از نظر پدافند غیرعامل و حوادث، بسته بودن مکان و شریان‌های دسترسی و ترافیک جای سوال دارد.

دربیکی ادامه داد: از سوی دیگر، همجواری محدوده انتخاب شده با منطقه مسکونی پرتراکم و مرتفع هم از دیگر اشکالات این پروژه است زیرا این پروژه دارای آلودگی‌های صوتی و نوری است.

وی عنوان کرد: با پیشرفت فناوری، جذابیت‌های شهربازی‌ها هم به ویژه برای مخاطب اصلی آن یعنی نسل جوان تغییر کرده و چون مستنداتی از پروژه منتشر نشده است مشخص نیست که شهربازی مد نظر شهرداری گرگان با این حجم از سرمایه گذاری در زیرساخت فیزیکی چه جذابیت متفاوتی برای این نسل خواهد داشت که آن را توجیه پذیر کند؟

سرانجام مبهم شهربازی گرگان

سخنگوی شورای اسلامی شهر گرگان هم در خصوص شهربازی گرگان به خبرنگار مهر گفت: دو هزار میلیارد پروژه در شهربازی مدرن گرگان بر روی دست شهرداری باقی مانده است.

حجت مقسم با بیان اینکه سرمایه‌گذار اولیه دو سال پیش از اجرای این پروژه منصرف شد، افزود: بودجه عمرانی شهرداری گرگان سالانه حدود ۳۰۰ میلیارد تومان بوده و با این اعتبار ۲۰ سال زمان باید طی شود تا پروژه شهربازی به اتمام برسد.

وی ادامه داد: اگر نیمی از بودجه عمرانی را هر ساله به این پروژه اختصاص دهیم بودجه‌ای برای شهر باقی نمی‌ماند.

مقسم بیان کرد: برای فاز اول آن یعنی در مرحله تراس بندی، ۱۶۶ میلیارد تومان در سال ۹۹ با پیمانکار قرارداد بسته شده که با تعدیل حدود ۳۰۰ میلیارد تومان می‌شود؛ مقرر شده بود که این پروژه ۱۸ ماهه یعنی تا ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ به پایان برسد اما این امر محقق نشد و حدود ۱.۵ سال دیگر برای پایان آن زمان نیاز است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر گرگان گفت: مرحله بعدی ایجاد زیرساخت‌های همچون آسفالت، آب، برق، مسجد، سرویس بهداشتی، فروشگاه، اتاق نگهبان و غیره است که پیش بینی سال ۹۹ برای ایجاد این زیرساخت‌ها ۴۰۰ میلیارد تومان بوده که هم اکنون به هزار میلیارد تومان هم می‌رسد.

پروژه رها نشود

رئیس سابق شورای اسلامی شهر گرگان هم در خصوص این پروژه به خبرنگار مهر گفت: مجموعه گردشگری، تفریحی و اقامتی گرگان در هزارپیچ با هدف تمرکززدایی در سفرهای شهری و جذب توریست و رونق گردشگری در مرکز استان کلنگ‌زنی شد.

سید محمد مرتضوی افزود: این پروژه علاوه بر اینکه گرگان را به عنوان مقصد گردشگری معرفی می‌کند در زمینه اشتغال زایی و ایجاد رونق اقتصادی هم نقش بسیار مؤثری دارد.

وی با بیان اینکه این پروژه در ابتدا ۱۵ هکتار بود و با تملک بخشی از اراضی به ۱۸ هکتار رسید، ادامه داد: برای ایجاد زیرساخت‌ها و محوطه سازی و تراس بندی فاز اول این مجموعه گردشگری به قرارگاه خاتم الانبیا (ص) واگذار شد.

مرتضوی عنوان کرد: در عمر شورای پنجم بخشی از اقدامات لازم برای این پروژه انجام شده که امیدواریم در این دوره از مدیریت شهری هم با درایت و حمایت‌های ویژه اعضای شورا اقدامات تکمیلی برای بهره برداری از پروژه توسط شهرداری گرگان ادامه یابد.

وی متذکر شد: این پروژه از جنبه‌های مختلف مکان یابی شهری و استفاده از جذابیت‌های طبیعی و همچنین وسعت قابل توجه آن دارای اهمیت ویژه ایی بوده و امیدواریم افزایش هزینه‌های ناشی از تورم موجبات رها شدن پروژه و یا توقف و کندی عملیات اجرایی را فراهم نکند و همچنین در ادامه این فرایند امکان جذب سرمایه گذار و مشارکت بخش بخصوصی در بهره برداری از این مگاپروژه فراهم آید.

پروژه مطالعات پدافند غیرعامل ندارد

مدیر ارشد پروژه شهربازی مدرن گرگان هم در این خصوص گفت: پروژه شهربازی مدرن، یک پروژه کلان شهری بوده که افتتاح آن در چند فاز انجام می‌شود و به دلیل اهمیت آن از ابتدای سال جدید به دستور شهردار، فرماندهی پروژه شهربازی را مستقیماً حوزه شهردار بر عهده خواهد داشت.

سینا اتحادی با اشاره به اینکه پیشرفت فیزیکی عملیات عمرانی کل پروژه تاکنون حدود ۴۶ درصد برآورد شده است، افزود: با توجه به برنامه ریزی انجام شده امیدواریم بتوانیم در چند فاز از این ابر پروژه ۱۸ هکتاری بهره برداری کنیم.

وی با اشاره به مسائل پیش روی پروژه که مسبب تغییر در فازبندی و زمان بهره برداری پروژه شده است، ادامه داد: در ابتدای روند کارشناسی و آسیب شناسی طرح در اواخر سال گذشته، متوجه این موضوع شدیم که این طرح از ابتدا دارای مطالعات پدافند غیرعامل نبوده و قطعاً لازم است که برای این طرح قبل از اجرا، مطالعات و ملاحظات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل انجام شود.

اتحادی گفت: بر همین اساس بزودی با تغییراتی که در برخی موارد با در نظر گرفتن خروجی‌های طرح مدیریت بحران و پدافند غیرعامل خواهیم داشت، بهره برداری از پروژه با طرحی بهینه سازی شده و اصولی به مردم عرضه خواهد شد و عقب افتادگی‌های ناشی از وجود کاستی‌های اولیه طرح را با افزایش فشار کاری تا حدودی جبران خواهیم کرد.

وی افزود: شهرداری گرگان بعد از احداث و انجام عملیات عمرانی پروژه در نظر دارد طی فراخوانی بهره برداری از فازهای مختلف شهربازی را در اختیار سرمایه گذار قرار دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، جدا از نقد و ایراداتی که به مجموعه گردشگری هزارپیچ گرگان وارد است با توجه به صرف هزینه‌های میلیاردی انتظار می‌رود متولیان شهر اهتمام جدی برای جذب سرمایه گذار انجام داده تا این پروژه به سرانجام برسد.