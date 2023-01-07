کلاف هزارپیچ شهربازی گرگان/مدیران در حل معمای افتتاح ناتوان هستند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- اعظم محبی: مدیریت شهری گرگان طی چند سال اخیر تلاش کرد تا با سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف به دغدغه نبود درآمد پایدار در شهر پایان دهد؛ چندین پروژه مانند تله کابین، رستوران هواپیما، مجتمع گردشگری، شهربازی مدرن، بالن و غیره در مناطق مختلف گرگان تعریف شد تا با سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها زمینه درآمدزایی و توسعه شهر را فراهم کند.

اما رویه مدیریت شهری و البته عملکرد اعضای دوره چهارم و پنجم بیان گر آن است که روند کلنگ‌زنی ها ناتمام در شهر گرگان پایانی ندارد.

یکی از این طرح‌ها که البته وارد فاز اجرایی هم شده شهربازی مدرن واقع در هزارپیچ است، این پروژه که در فاز یک درجا می‌زند ابتدا قرار بود که در سال ۹۹ افتتاح شود اما در ادامه با تغییر مدیریت شهری، وعده بهره‌برداری به پایان سال ۱۴۰۰ رسید.

در ابتدای تصدی مسئولیت شهردار فعلی هم وعده اتمام فاز نخست پروژه تا پایان سال جاری داده شد اما سخنان آنها حاکی از آن است که شهربازی در سال ۱۴۰۳ به بهره برداری خواهد رسید.

صحبت با مردم نشان می‌دهد که خلف وعده مدیریت شهری در پیگیری و اتمام پروژه‌ها برای شهروندان امر تکراری شده و تا هنگامی که پروژه‌ای به بهره‌برداری نرسد، آن‌ها به سخنان و وعده‌های اعضای شورای شهر توجه نمی‌کنند.

به طور حتم تأخیر در اجرای پروژه‌ها علاوه بر اینکه سبب تحمیل هزینه‌های مالی و البته گران‌تر شدن روند اجرایی پروژه‌ها می‌شود، اعتماد عمومی مردم به مجموعه شهرداری را هم کاهش خواهد داد.

ساخت سوله سرپوشیده به اتمام رسیده است

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: پروژه شهربازی گرگان متوقف نشده و فعال است و هم اکنون سالن سرپوشیده آن به اتمام رسیده و به زودی افتتاح خواهد شد.

ناصر گرزین افزود: هفته آینده دو سرمایه‌گذار به گرگان آمده تا در زمینه تجهیز سوله سرپوشیده و چرخ و فلک صحبت‌های اولیه را انجام دهند و فراخوان سرمایه گذاری آن هم بزودی اعلام خواهد شد.

تراس بندی سایت شهربازی به اتمام نرسیده است طبق گفته وی کل پروژه شهربازی بخش به بخش انجام شده و بعد از اتمام هر فاز وارد مرحله جدیدی خواهد شد.

گرزین با بیان اینکه تراس بندی سایت شهربازی به طور کامل اجرایی نشده و مرحله به مرحله پیش می‌رود، افزود: قرارگاه خاتم الانبیا (پیمانکار پروژه) ۹۰ میلیارد تومان از شهرداری مطالبه دارد که آن را با تهاتر پرداخت خواهیم کرد.

وی در مورد معارضات شهربازی گرگان هم گفت که این مسئله از طریق دادگاه در حال پیگیری است.

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان اضافه کرد: سورتمه هم بخشی از شهربازی است که در هفته جاری از گمرک ترخیص و به سمت گرگان حمل می‌شود و با تکمیل زیرساخت‌ها در محل خود نصب خواهد شد.

ورود سرمایه گذار برای تجهیز سالن سرپوشیده

دیگر عضو شورای اسلامی شهر گرگان هم در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: شهربازی از شهریور ۱۳۹۹ وارد فاز اجرایی شده و مرحله تراس بندی طبق قرارداد ۱۸ ماهه به قرارگاه خاتم واگذار شد و بر این اساس باید اسفند ۱۴۰۰ به اتمام می‌رسید.

حجت مقسم افزود: در طول دوره مدیریت شهردار سابق گرگان تلاشی برای اتمام پروژه‌ها نبود و همواره شعارگونه صحبت می‌شد و اجرای پروژه‌ها نمایشی بود لذا مراحل اجرایی شهربازی هم مطلوب به پیش نرفت.

وی توضیح داد: همزمان با فاز اول، بخش‌هایی از شهربازی هم آغاز به کار کرد و سورتمه و سالن سرپوشیده وارد مرحله اجرایی شد.

مقسم اضافه کرد: طبق زمان‌بندی که شهردار جدید ارائه داده در انتهای خردادماه سورتمه و عملیات ساخت سوله به اتمام خواهد رسید.

وی بیان کرد: سوله ۶ هزار متری بوده و در نوع خود بی نظیر است و به دنبال جذب اسپانسر برای تجهیز آن هستیم که مذاکره با دو سرمایه گذار آغاز شده و به زودی مذاکرات نهایی با آنها انجام خواهد شد.

مقسم اضافه کرد: شهردار جدید دو ماه است که مستقر شده و دو ماه هم سرپرست بود، وی برنامه‌های خود را در ۶ محور ارائه کرد و رویکرد شهر از عمرانی و خدماتی به فرهنگی و اجتماعی تغییر کرده است.

وی گفت: البته اتمام پروژه‌های قبلی هم در دستور کار بوده که یکی از مهم‌ترین آنها بازگشایی معابر از جمله طبیعت، تکمیل بازار موزه هفت شهر و غیره است.

شهربازی ۶۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

شهردار گرگان هم در خصوص شهربازی مدرن این شهر گفت: پروژه شهربازی مدرن در حال حاضر با چند معضل اجتماعی روبه رو است، جابجایی دامداری در قسمت شمالی شهربازی یکی از معضلات است که در نشست با دستور استاندار گلستان مقرر شد، رفع این معضل از طریق دادگستری استان تسریع شود.

سیدمحمدرضا سیدالنگی ادامه داد: طبق برنامه ریزی در این جلسه مقرر شد، تیر برق داخل محوطه پروژه شهربازی، با همکاری مدیرعامل اداره برق استان ظرف مدت یک ماه آینده جابجا شود.

وی بیان کرد: در راستای تسریع در روند تهاتر املاک، استانداری همکاری لازم را خواهد داشت تا پروژه سورتمه در هفته دولت سال آینده به بهره برداری برسد.

معاون زیربنایی، حمل و نقل و ترافیک شهرداری گرگان هم گفت: پروژه شهربازی با بیش از ۶۲ درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است که امیدواریم فاز یک و دو آن شامل سورتمه و سالن سرپوشیده با توجه به مذاکرات انجام شده با سرمایه گذار تا ۶ ماهه آینده، قابلیت بهره برداری برای شهروندان گرگانی را داشته باشد.

مقداد صادقیان عنوان کرد: حل و فصل معارضان ملکی جنوبی و همچنین مشکل معارض برق و جابجایی مسیر انتقال شبکه برق که از وسط شهربازی رد می‌شود در جلسه با استاندار تعیین تکلیف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهروندان گرگان در چند سال اخیر طرح و پروژه چشمگیر و بزرگی را در گرگان تجربه نکرده و در این مدت بیشتر از عمل، شعار و وعده شنیده‌اند؛ با توجه به اختصاص بودجه دو هزار میلیارد تومانی شهرداری گرگان انتظار می‌رود تا روند تکمیل پروژه‌های عمرانی و گردشگری نیمه تمام شهر، شتاب بیشتری به خود بگیرد.