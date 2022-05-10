آرش بهارونداحمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر به پیشبینی شرایط جوی استان البرز پرداخت و اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیشیابی حاکی از جوی کم و بیش ناپایدار در منطقه البرز مرکزی است.
وی ادامه داد: به موجب آن بعضی ساعات وزش باد نسبتاً شدید و گرد و غبار، پارهای نقاط رگبار خفیف، احتمال رعد و برق و در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه کاهش موقت و ساعتی کیفیت هوا مورد انتظار است.
مدیرکل هواشناسی البرز با بیان اینکه آسمان امروز البرز قسمتی ابری، در عصر وزش باد و گرد و خاک و در پارهای نقاط همراه با رگبار خفیف، رعد و برق است، تصریح کرد: امروز بیشترین دمای هوا در این استان ۲۳ درجه سانتیگراد و کمترین دمای هوا ۱۳ درجه سانتیگراد بوده و بیشینه باد ۹ متر بر ثانیه است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی و تحلیل نقشههای پیشیابی و تصاویر ماهوارههای هواشناسی فردا آسمان البرز صاف و در بعضی ساعات همراه با وزش باد نسبتاً شدید و گرد و خاک، کاهش موقت کیفیت هوا است.
بهارونداحمدی به پیشبینی دمای هوای فردا پرداخت و متذکر شد: فردا بیشینه دما ۲۳ درجه سانتیگراد و کمینه دما ۱۳ درجه سانتیگراد بوده و بیشینه باد ۱۲ متر بر ثانیه است.
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