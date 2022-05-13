سند پیشرفت محلی در البرز تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد بوئینی عصر جمعه در مراسم گردهمایی فعالان اجتماعی شهرک سهرابیه که در سالن همایش امامزاده طاهر (ع) مهرشهر کرج برگزار شد، اظهار کرد: با تشکیل حلقه‌های میانی نهاد پیشرفت و آبادانی را در سهرابیه شکل دادیم و از ظرفیت‌های مردمی استفاده کردیم و مردم را در بلوک‌های کوچک‌تر سازماندهی و پیرامون مسائل محل راهکار طراحی شده که در این راهکارها سهم مردم و دستگاه‌های دولتی و اجرایی مشخص شده است.

وی با بیان اینکه در این مسیر سند پیشرفت محلی توسط مردم طراحی شده است، تصریح کرد: برای تنظیم سند پیشرفت که اولین بار در استان البرز اتفاق افتاده است حدود ۱۲۰ جلسه تشکیل شد.

دبیر نهاد پیشرفت و آبادانی سپاه استان البرز با بیان اینکه این گردهمایی اولین گردهمایی کانون‌های پیشرفت با هدف الگوسازی این مدل در مناطق مختلف بود، خاطرنشان کرد: ما معتقدیم اگر مردم در امور و مسائل محله گردهم آیند قطعاً مسائل حل خواهد شد.

مردم امروز باید در بالاترین پله نردبان مشارکت قرار گیرند

وی با بیان اینکه مردم امروز باید در بالاترین پله نردبان مشارکت قرار گیرند، گفت: حتی در تصمیم‌گیری برای مناسبت‌ها و اتفاقات مختلف در شهر دخیل باشند، بنابراین دستگاه‌های مختلف نباید به تنهایی تصمیم گیرنده باشند و مردم باید از قبل مشارکت داشته باشند.

بوئینی با بیان اینکه پنج کار گروه عمران و زیرساخت، اجتماعی، اشتغال و اقتصاد، بهداشت و سلامت وجود در نهاد فعالیت دارند، اظهار کرد: رفع شدن کمبود آب شرب و اصلاح آب رسانی با هزینه بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان توسط دستگاه‌ها، تعریض و بهبود جاده قزلحصار که معروف به جاده مرگ بود و آسفالت و بهسازی معابر از جمله اقدامات این نهاد است.

وی بیان کرد: در امر ازدواج نیز وام‌های ازدواج بلاعوض به ۵۰ خانواده نیازمند سهرابیه تزریق شد.

مشکل سیاه جوب کرج با پیگیری‌های مردم در سطح وزارت کشور حل شد

دبیر نهاد پیشرفت و آبادانی سپاه استان البرز تصریح کرد: مشکل سیاه جوب کرج با پیگیری‌های مردم در سطح وزارت کشور حل شد و ۵۶ میلیارد تومان برای روپوشانی این مهم تخصیص داده شده است.

وی خاطرنشان کرد: کارگروه اشتغال و اقتصاد نیز با شناسایی بنگاه‌های خرد اقتصادی و تزریق ۹ میلیارد تومان وام‌های ۱۰۰ میلیونی ارائه دادند که آموزش، برندسازی و اتصال به بازار به صورت حرفه‌ای انجام می‌پذیرد.

بوئینی با بیان اینکه در حوزه فرهنگی و اجتماعی اصل گمشده جامعه قرآن، نهج البلاغه و ائمه است امروز نزدیک ۲۲ محفل قرآنی خانگی شکل گرفته است و روز به روز رو به گسترش است، تصریح کرد: براین اساس محافل نهج البلاغه خوانی و برگزاری مناسبت‌های مختلف مذهبی در سهرابیه احیا شد.