فراخوان بخش رقابتی یازدهمین جشنواره مدولباس فجر منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سپیده یاقوتی دبیر یازدهمین جشنواره بینالمللی مد و لباس فجر با اشاره به انتشار فراخوان این رویداد و مهلت یک ماهه ارائه آثار (از سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه تا پنجشنبه ۲۶ خرداد ماه) برای داوری اولیه، گفت: همه علاقهمندان به حضور و واجدین شرایط در بخش رقابتی این دوره از جشنواره میتوانند آثار خود را در دو بخش مهارتی و مهارتجو در هشت گرایش طراحی لباس اجتماع بانوان، طراحی لباس اجتماع آقایان، طراحی پوشاک کودک و نوجوان، طراحی چادر و پوشش سر، طراحی پارچه، طراحی کیف و کفش، طراحی زیورآلات و تزئینات لباس و طراحی بستهبندی پوشاک که شرایط آنها به طور کامل در فراخوان کلی جشنواره اطلاعرسانی و منتشر شده است شرکت کرده و اقدام به ارائه آثار مرتبط خود کنند.
وی افزود: علاوه بر این فراخوان کلیه گرایشها دارای فراخوان تخصصی خود نیز هستند که پس از ثبت نام اولیه از طریق سایت (تارنما) جشنواره در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت.
دبیر یازدهمین جشنواره بینالمللی مد و لباس فجر گفت: علاقهمندان برای مطالعه فراخوان و ثبتنام از بیست و هشتم اردیبهشت میتوانند به تارنما(سایت)جشنواره به نشانی www.fajrmode.com مراجعه کنند.
