خدمت رسانی جهادگران اقلید به ۳ هزار نفر در مناطق محروم

سرهنگ پاسدار حسن مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تقدیر از تلاش‌های بی منت جهادگران این شهرستان در رزمایش بزرگ فاطمی اقلید، اظهار کرد: در ابتدای این رزمایش گروههای جهادی اقلید در سفری یک روزه به حسن آباد و پس از آن به مدت دو روز در بخش توجردی شهرستان سرچهان، روستای مروشکان اردو زدند.

وی افزود: جهادگران فاطمی اقلید در این رزمایش با ارائه خدمات به بیش از ۳۰۰۰ نفر در تخصص‌های دندانپزشکی، اورتوپدی، بینایی سنجی، پوست و مو؛ اطفال، آزمایشگاه، پزشک عمومی، تست کرونا، مامایی و روانشناسی تصویر خالصانه ای از نوع دوستی خود را به نمایش گذاشتند.

رئیس بسیج جامعه پزشکی شهرستان اقلید با بیان اینکه بسیج جامعه پزشکی این شهرستان، یک گروه منجسم با همه امکانات در حال خدمات رسانی به مردم هستند، یادآور شد: هدف از برگزاری اردوی تخصصی جهادی در واقع خدمت بی منت به مردم است که در همین راستا مردم می‌توانند در این اردوها طعم شیرین خدمت بی منت را بچشند.

مهدوی برپایی اردوهای جهادی را مایه امیدآفرینی در جامعه عنوان کرد و گفت: حضور سازمان یافته بسیجیان در قالب گروه‌های جهادی در مناطق محروم و خدمات رسانی به افراد نیازمند باعث افزایش اعتماد عمومی و یاس دشمنان ما می‌شود.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری و مدیریت اردوهای جهادی، بهداشتی و درمانی در شهرستان‌های سرچهان، خرمبید، اقلید و بوانات به همت بسیج جامعه پزشکی شهرستان اقلید به عنوان معین شمال فارس نیز خبر داد.

سرهنگ مهدوی زمان برگزاری اردوی جهادی شهرستان خرمبید را در تاریخ ۱۲ و ۱۳ خردادماه اعلام کرد.