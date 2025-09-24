رزمایش جهادگران فاطمی در روستای اکبرآباد کهگیلویه

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه به مناسبت هفته دفاع مقدس، رزمایش جهادگران فاطمی در روستای اکبرآباد از توابع بخش مرکزی شهرشتان کهگیلویه برگزار شد تا صحنه‌ای از همدلی، خدمت بی‌منت و روحیه ایثار به نمایش گذاشته شود.

این رزمایش تجلی روحیه‌ای یادآور روزهای حماسه‌ساز دفاع مقدس بود. از نخستین ساعات صبح، نیروهای بسیجی با شور و نشاط در تکاپوی برگزاری برنامه‌ها بودند و اهالی روستا با اشتیاق خود را به مسجد و خانه بهداشت رساندند.

در خانه بهداشت نیز جمعیت زیادی برای بهره‌مندی از خدمات پزشکی گرد آمده بودند. پیرزنی که با کمک دخترش قدم برمی‌داشت، آمده بود تا بدون نیاز به سفر پرهزینه به شهر، ویزیت شود.

معاینه ۳۰۰ نفر از اهالی روستا توسط پزشکان جهادی

یغمایی متخصص قلب و عروق و شفائی متخصص داخلی با حوصله و دقت، بیش از ۳۰۰ نفر را معاینه کردند و داروهای رایگان میان بیماران توزیع شد. رضایت مردم از این خدمات، نشان از اثرگذاری عمیق این حرکت جهادی داشت.

در مسجد روستا، فرمانده سپاه، امام جمعه، فرماندار، بخشدار و اعضای شورای اداری در میز خدمت مستقر بودند و با روی گشاده پاسخگوی مراجعات مردمی شدند.

ایستگاه سلامت، ایستگاه پذیرایی، گروه‌های جهادی و نمایشگاه کتاب نیز در کنار این خدمات، فضایی فرهنگی و معنوی را برای اهالی فراهم ساخت.

مشاوران تحصیلی با حضور در مدرسه دخترانه، به دانش‌آموزان مشاوره دادند و مسیرهای تحصیلی را برایشان روشن کردند. این خدمات، امید و انگیزه‌ای تازه در دل مردم به ویژه نوجوانان روستا ایجاد کرد.

اما آنچه این رزمایش را متمایز می‌کرد، نه فقط حجم خدمات، بلکه روحیه خدمت بی‌منت بود؛ همان روحیه‌ای که در دوران دفاع مقدس، رزمندگان را به میدان‌های نبرد می‌کشاند. امروز نیز بسیجیان، با همان انگیزه و اخلاص، در میدان خدمت حاضرند.

مقایسه‌ای با گذشته؛ از محرومیت تا پیشرفت

روستای اکبرآباد، روزگاری از ابتدایی‌ترین زیرساخت‌ها محروم بود. نبود خانه بهداشت، مدرسه، مسجد و حتی راه ارتباطی مناسب، زندگی را برای اهالی دشوار کرده بود. اما امروز، با تلاش‌های مستمر نهادهای انقلابی و جهادی، این روستا به نمادی از پیشرفت تبدیل شده است.

وجود خانه بهداشت مجهز، مدرسه فعال، مسجد پررونق و حضور گروه‌های جهادی، نشان می‌دهد که خدمت‌رسانی به مناطق محروم نه‌تنها ممکن، بلکه در حال تحقق است. بسیج، با حضور در همه مناطق، از شهرهای بزرگ تا دورافتاده‌ترین روستاها، پرچم‌دار این تحول است.

رزمایش جهادگران فاطمی در اکبرآباد، نه‌تنها یک روز خدمت‌رسانی بود، بلکه یادآور این حقیقت بود که روحیه دفاع مقدس، همچنان زنده است و در قالب خدمت به مردم، ادامه دارد.

جلوه‌ای از خدمت بی‌منت

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کهگبلویه در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در هفته دفاع مقدس، رزمایش جهادگران فاطمی با حضور پرشور نیروهای بسیجی و مسئولین اداری در روستای اکبرآباد برگزار شد.

سرهنگ سید علی اصغر پور بهشت افزود: این رزمایش با هدف خدمت‌رسانی بی‌منت به مردم و ترویج روحیه ایثار و همدلی، جلوه‌ای از حضور مؤثر بسیج در مناطق محروم را به نمایش گذاشت.

امام جمعه دهدشت هم در گفت‌وگو خبرنگار مهر گفت: هفته دفاع مقدس، یادآور روزهایی است که جوانان این مرز و بوم با اخلاص، ایمان و روحیه جهادی به میدان نبرد رفتند تا از خاک و ارزش‌های انقلاب اسلامی دفاع کنند.

حجت‌الاسلام علی وحدانی‌فر افزود: امروز همان روحیه، در قالب خدمت‌رسانی به مردم در مناطق محروم جلوه‌گر شده است.

وی با اشاره به اینکه بسیجیان ما همچون رزمندگان دیروز، بی‌منت و با انگیزه الهی پای کار آمده‌اند تا مشکلات مردم را کاهش دهند، ادامه داد: این رزمایش‌ها نه‌تنها خدمت‌رسانی هستند، بلکه تداوم راه شهدا و زنده نگه‌داشتن فرهنگ ایثار و مقاومت‌اند و حضور پزشکان، مشاوران، مسئولین و گروه‌های جهادی در دل روستاها، نشان می‌دهد که بسیج همچنان در خط مقدم خدمت به مردم قرار دارد.

حضور شورای اداری در روستای اکبرآباد

فرماندار کهگیلویه هم ضمن تبریک هفته دفاع مقدس گفت: به همین مناسبت در ادامه برنامه‌های هفته دفاع مقدس به پیشنهاد سپاه شورای اداری در روستا حضور پیدا کرد.

سید ایرج کاظمی‌جو افزود: مردم مشکلات خود در بخش‌های مختلف را مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیم گیری شد برخی از مشکلات اینجا پاسخ داده شد تعدادی نیز به مدیران ارجاع شد تا نسبت به مرتفع کردن آنها اقدام شود.

واکسیناسیون بیش از ۲ هزار رأس دام

مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه دهدشت در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: در پنجمین دوره از رزمایش جهادگران فاطمی، قرارگاه جهادی شهید هدایت الله طیب در قالب دوازده گروه جهادی حضور پیدا کردند.

سید زریر افسر افزود: در این رزمایش خدمات فرهنگی بهداشتی، آموزشی، درمانی دامپزشکی ارائه شد.

وی اصافه کرد: ۲ هزار رأس دام سبک و سنگین علیه بیماری‌ها واکسینه و ۳۰۰ نفر نیز از خدمات درمانی و بهداشتی و آموزشی برخوردار شدند.