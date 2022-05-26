به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان که برای شرکت در چهارمین نشست گفت‌وگوی امنیت منطقه‌ای به تاجیکستان سفر کرده است، در ادامه دیدارهای خود با «نصرالله محمودزاده» دبیر شورای امنیت ملی جمهوری تاجیکستان ملاقات و درباره آخرین تحولات منطقه و مسائل دوجانبه بحث و تبادل نظر کرد.

در این دیدار شمخانی با اشاره به بحران‌های موجود در منطقه که ناشی از دخالت‌های شرارت بار آمریکا و رژیم صهیونیستی است، توسعه همکاری‌های منطقه‌ای را بهترین راه برون رفت از بحران‌های موجود خواند.

شمخانی با ابراز خرسندی از دیدار با همتای تاجیکستانی و سفر آتی رئیس جمهور تاجیکستان به تهران، رایزنی‌های دو کشور در سطوح عالی را برای گسترش همه جانبه روابط موثر و کارساز ذکر کرد.

وی با اشاره به اراده رهبران دو کشور برای توسعه روابط ایران و تاجیکستان اظهار داشت: باید با تبادل نظر و اشتراک مساعی موانع موجود در ارتقای مناسبات فیمابین را برطرف کرد.

شمخانی با اشاره به مزیت‌های ترانزیتی ایران و امکانات بندری در چابهار آمادگی کشورمان برای اتصال به آب‌های جنوبی خلیج فارس را اعلام کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان، همکاری در موضوع افغانستان و همچنین تسریع در اجرای توافقنامه‌های بین دو کشور را مورد تاکید قرار داد.

نصرالله محمودزاده دبیر شورای امنیت ملی جمهوری تاجیکستان نیز در این دیدار با اشاره به اشتراکات تمدنی و ریشه‌های عمیق فرهنگی و زبانی دو کشور اظهار داشت: رهبران دو کشور با اراده مستحکم در مسیر ایجاد فصل جدید در روابط دوجانبه گام‌های مستحکمی را برداشته‌اند که مسؤولیت ما برای شتاب دادن به روابط را مضاعف کرده است.

وی گفت: سفر سرلشکر باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح ایران به تاجیکستان فصل جدیدی در روابط دفاعی دو کشور ایجاد کرد و آمادگی داریم تا توافقات حاصل شده را به سرعت اجرایی کنیم.

محمودزاده با اشاره به بی ثباتی موجود در افغانستان، یکی از دغدغه‌های تاجیکستان را برقراری امنیت در مرزهای مشترک با این کشور عنوان کرد و گفت: متاسفانه گروه‌های تروریستی در افغانستان به شدت فعال هستند و حاکمیت افغانستان نیز حساسیتی در مورد فعالیت‌های ناامن کننده آنها ندارد.