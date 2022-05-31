حمایت از ۱۰۵۶ بیمار ام.اس در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، پرنام عصر سه‌شنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی بیماری ام. اس در اردبیل اظهار کرد: این بیماری که عوارض سختی را برای مبتلایان به همراه دارد، در حقیقت سیستم ایمنی بدن را دچار اختلال کرده و بدن انسان بر علیه سلول‌های عصبی خود حمله‌ور می‌شود.

وی تصریح کرد: آمار بیماران ام. اس در استان اردبیل نسبت به میانگین کشوری بالاتر است و علل و عوامل مختلف آن می‌تواند ژنتیکی و یا ابتلاء به بیماری‌های ویروسی، عفونی و ناشی از رژیم غذایی باشد.

رئیس انجمن ام. اس استان اردبیل گفت: در این بیماری فرد گرفتار تاری دید، اختلال در حرکت و حس بدن شده و به نوعی در فرآیند زندگی روزانه نیز مشکلات و گرفتاری‌های مختلف به وجود می‌آید.

پرنام افزود: استان اردبیل در سطح کشور از لحاظ ابتلای جمعیت به این بیماری در جایگاه نوزدهم قرار دارد و روز به روز با توجه به شرایط زندگی بر تعداد بیماران و سختی ابعاد این بیماری و اختلال به وجود آمده افزوده می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ما در انجمن ام. اس سعی می‌کنیم تا بین دانشگاه علوم پزشکی و بیماران حلقه واصل و تسهیل‌گر در تأمین دارو و سایر نیازمندی بیماران باشیم و امیدواریم با همراهی خانواده‌ها و امید دادن به این افراد زمینه ادامه حیات و زندگی این بیماران به شکل مناسب فراهم آید.

پرنام اضافه کرد: با راهکارهای درمانی، کنترل سیستم ایمنی و همچنین حفظ آرامش افراد بخشی از ناراحتی‌ها و گرفتاری‌ها در این بیماری کاسته شده و ما شاهد تعدیل حمله به سلول‌های عصبی خواهیم بود.

رئیس انجمن ام. اس استان اردبیل بیان کرد: در گرامیداشت روز جهانی ام. اس باید این حقیقت را بپذیریم که بخشی از افراد جامعه ما گرفتار این بیماری خطرناک هستند و باید با راهکارهای مناسب و امید دادن به این بیماران در کنار آنها باشیم.