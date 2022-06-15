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۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۹:۴۸

کارشناس آمریکایی:

آژانس بین المللی انرژی اتمی بطور جدی سیاسی شده است

آژانس بین المللی انرژی اتمی بطور جدی سیاسی شده است

محقق ژئوپلیتیک آمریکایی گفت که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تابع یک بلوک رأی به رهبری آمریکا و صهیونیسم است که توسط سیاست‌گذاران آمریکایی برای رهبری تجاوزات منطقه‌ای به ایران انتخاب می‌شود.

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - زهرا میرظفرجویان: شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه قطعنامه‌ای را تصویب کرد که ایران را به عدم همکاری با ناظر هسته‌ای سازمان ملل متهم کرد. قطعنامه ضد ایرانی مذکورتوسط قدرت‌های غربی ارائه شده بود.

تهران هشدار داده بود که در صورت تأیید قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، همکاری خود با آژانس را مورد تجدید نظر قرار خواهد داد. ایران بر این باور است که قدرت‌های غربی آژانس بین المللی انرژی اتمی را به یک نهاد سیاسی تبدیل کرده اند امری که اعتبار فنی سازمان را زیر سوال می‌برد.

پس از تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران روز پنجشنبه در بیانیه‌ای پیش‌نویس قطعنامه را اقدامی سیاسی نادرست و غیرسازنده خواند.

در این بیانیه آمده است: ایران طی سال‌های گذشته همواره با آژانس همکاری‌های سازنده داشته است و بخش مهمی از بازرسی‌های آژانس در ایران تأیید می‌کند که این کشور در حال حاضر شفاف‌ترین برنامه هسته‌ای را در میان کشورهای عضو آژانس دارد.

در همین راستا، برایان برلتیک، محقق ژئوپلیتیک آمریکایی به خبرگزاری مهر گفت: متأسفانه، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مانند بسیاری دیگر از نهادهای ظاهراً بین‌المللی که پتانسیل ایجاد نظارت و تعادل در روابط بین‌الملل را دارند، به شدت سیاسی شده است. قطعنامه آژانس در واقع توسط ایالات متحده و متحدانش پس از سال‌ها مذاکرات بدبینانه خود واشنگتن با ایران ارائه شد.

وی با اشاره به خروج یکجانبه آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال ۲۰۱۸، افزود: ایران به تعهدات خود به امید بازگشت آمریکا به میز مذاکره در دولت جدید آمریکا ادامه داد. همانطور که پیش بینی می‌شد، نه تنها این اتفاق نیفتاده است، بلکه اکنون ایالات متحده در حال انجام اقداماتی است که می‌تواند ماهیت مذاکرات را بطور دائمی به خصومت تبدیل کند. قطعنامه اخیر گامی نگران کننده در این مسیر است.

برلتیک تاکید کرد: آژانس تحت نفوذ یک بلوک رأی به رهبری آمریکا است و تنها روسیه و چین به قطعنامه رأی منفی می‌دهند. همچنین همانطور که پیش بینی می‌شد، آمریکا با ارائه این قطعنامه تلاش می‌کند تقصیر شکست توافق هسته‌ای را به گردن ایران بیاندازد.

وی در ادامه افزود: اسرائیل، البته بخش مهمی از این روند است، زیرا از سوی سیاستگذاران آمریکایی برای رهبری تجاوزات منطقه‌ای علیه ایران به صورت نظامی انتخاب شده است، در حالی که آمریکا در جهت تلاش برای منزوی کردن بیشتر ایران از نظر سیاسی و اقتصادی، توجیه سیاسی می‌کند.

کد مطلب 5513938

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