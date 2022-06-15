به گزارش خبرگزار ی مهر، خبرگزاری ای بی سی نیوز به نقل از «راب لودویک» سخنگوی پنتاگون نوشت ارتش آمریکا بر پیگیری فناوری پرتاب فضایی از سوی ایران و ارتباط آن با پیشرفت‌های برنامه موشکی این کشور نظارت دقیق دارد.

این مقام پنتاگون همچنین مدعی شد: تهدیدهای ناشی از برنامه‌های موشکی مختلف ایران، نگرانی عمده نیروهای ما در منطقه است.

«ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در پاسخ به سوالی در خصوص آمادگی جمهوری اسلامی برای پرتاب موشک‌های ماهواره بر به فضا گفت واشنگتن از تهران می‌خواهد چنین اقداماتی را کاهش دهد.

این مقام وزارت خارجه آمریکا مدعی شد ایران پیوسته تنش را انتخاب می‌کند.

ای بی سی نیوز به نقل از «احمد حسینی» سخنگوی فضایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشورمان نوشت: ماهواره بر ذوالجناح سه پرتاب تحقیقاتی دارد که یک مورد آن انجام شده و دو پرتاب دیگر نیز انجام خواهد شد.