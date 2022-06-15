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کد مطلب 5514405
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۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۹:۳۳

از گروه‌های خونی نادر و کمیاب چه می‌دانید؟

از گروه‌های خونی نادر و کمیاب چه می‌دانید؟

توضیحات مسئول طرح ملی خون‌های نادر در خصوص انواع گروه‌هایی خونی و گروه‌های خونی نادر را مشاهده می‌کنید.

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