مکمل های تستوسترون باعث مشکل قلبی نمی شوند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، دکتر «چانا جایاسنا»، سرپرست این مطالعه از کالج امپریال لندن، گفت: «ما نتوانستیم شواهدی پیدا کنیم که نشان دهد تستوسترون خطر مرگ و میر یا حوادث قلبی عروقی و یا مغزی را در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت در مردان مبتلا به تستوسترون پایین افزایش می‌دهد.»

همانطور که محققان توضیح دادند تستوسترون هماتوکریت را افزایش می‌دهد؛ هماتوکریت می‌تواند خطر لخته شدن خون (ترومبوآمبولی وریدی) را افزایش دهد که می‌تواند به قلب یا مغز برسد.

اما خطرات قلبی بالقوه درمان با تستوسترون نامشخص بوده است و آزمایشات بالینی قبلی شواهد کافی در مورد اینکه آیا تستوسترون باعث ایجاد مشکلات قلبی در طول سال اول درمان مردان می‌شود ارائه نکرده است.

برای یافتن پاسخ، محققان ۳۵ کارآزمایی کنترل شده را تجزیه و تحلیل کردند که شامل بیش از ۳۴۰۰ مرد با میزان تستوسترون کم بود.

این تجزیه و تحلیل نشان می‌دهد که چه مصرف تستوسترون و چه دارونما، در هر دو حالت مردان با خطر کلی از وقایع قلبی یا مغزی عروقی مانند سکته مغزی مواجه بودند.

مردانی که تستوسترون دریافت می‌کنند نسبت به کسانی که دارونما می‌گیرند، مرگ و میر کمتری داشتند، اما این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود.

تستوسترون درمانی به طور قابل توجهی کلسترول کل، کلسترول خوب (HDL) و تری گلیسیریدها را در مقایسه با دارونما کاهش می‌دهد. اما تفاوت معنی داری بین گروه‌های تستوسترون و دارونما در کسترول بد (LDL)، فشار خون، قند خون، میزان دیابت و مشکلات پروستات وجود نداشت.