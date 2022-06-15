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۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۸:۲۷

منبع سوری اعلام کرد؛

تحرکات جدید ترکیه در شمال سوریه/ اعزام تروریست‌ها به «اعزاز»

تحرکات جدید ترکیه در شمال سوریه/ اعزام تروریست‌ها به «اعزاز»

یک منبع سوری از تحرکات خصمانه نیروهای ترکیه در شمال سوریه خبر داد و اعلام کرد: شواهد و قرائن جملگی نشان می دهند که ترکیه به دنبال آغاز یک عملیات تجاوزکارانه جدید در شمال سوریه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک منبع سوری از تحرکات جدید نیروهای نظامی ترکیه در شمال سوریه خبر داد. این منبع اعلام کرد که تحرکات ترکیه نشان می دهد که آنکارا به دنبال یک اقدام تجاوزکارانه جدید در شمال سوریه است.

بر اساس این گزارش، منبع مذکور گفت: اخیرا نیروهای ترکیه، تجهیزات نظامی خود را به شهر اعزاز در استان حلب ارسال کرده اند. این درحالی است که بر تعداد نیروهای نظامی ترکیه در شمال سوریه نیز افزوده شده است.

وی عنوان داشت: ترکیه علاوه بر ارسال تجهیزات نظامی به شمال سوریه، تروریست ها را نیز از شهر عفرین واقع در محور شمالی استان حلب به اعزاز منتقل کرده است و قصد دارد در جریان تجاوزگری جدید خود از آنها استفاده کند.

این منبع سوری اعلام کرد که شمار تروریست های اعزامی به اعزاز به بیش از ۲۵۰۰ نفر می رسد. با این حال، ارتش سوریه نیز هم اکنون در حال تقویت مواضع خود در اطراف اعزاز است تا با هرگونه تجاوزگری ترکیه مقابله کند.

گفتنی است، تحرکات خصمانه جدید نیروهای نظامی ترکیه در شمال سوریه درحالی است که چندی پیش نیز آن ها به دستور مستقیم رجب طیب اردوغان یک عملیات نظامی نامشروع را در خاک سوریه ترتیب دادند.

کد مطلب 5514759

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