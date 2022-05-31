لشکرکشی ترکیه به شمال سوریه/ هدف «اردوغان» از ماجراجویی چیست؟

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - محمد علی تخت رونده: ارتش ترکیه از چند روز پیش به منظور آنچه مقابله با نیروهای کرد موسوم به قسد خوانده شده حمله زمینی به شمال سوریه را آغاز کرد. ارتش ترکیه با ورود یک ستون بزرگ نظامی از گذرگاه باب السلامه به سمت مناطق شمالی سوریه، تجاوز گسترده نظامی را علیه این کشور آغاز کرد.

منابع ترک مدعی شده‌اند آنکارا درصدد حمله به کردها و نیروهای قسد است که تحت حمایت و پشتیبانی ارتش اشغالگر ایالات متحده آمریکا در سوریه فعالیت دارند.

پیش از این لشکرکشی نظامی، هم ارتش ترکیه بارها به مناطق شمالی سوریه به همین بهانه حملاتی را ترتیب داده و برخی شهرهای مرزی این کشور را با خمپاره و راکت هدف قرار داده بود اما پس از مدتی از برخی مناطق عقب نشینی کردند اما حالا با ورود کاروان نظامی ارتش این کشور به سوریه صحنه نظامی در شمال سوریه سر و شکل دیگری به خود گرفته است.

نسل‌کشی با هدف ایجاد منطقه امن

با وجود لشکرکشی ترکیه در مرزهای سوریه و آمادگی برای حمله به مناطق شمالی این کشور، به نظر می‌رسد که ترک‌ها همچنان چراغ سبز غربی‌ها برای حمله به مناطق شمالی سوری را کسب نکرده‌اند.

العربی الجدید در این باره در گزارشی نوشت: در نشست فرماندهان نظامی ترکیه با سرکردگان گروهک‌های پشتیبانی شده از سوی این کشور، به فرماندهان گروهک‌ها گفته شده که همچنان قصد آغاز عملیات در شمال سوریه وجود ندارد. به نظر می‌رسد که مخالفت منطقه‌ای و جهانی با تغییر شرایط میدانی شمال سوریه، انکارا را مجبور به تعویق عملیات کرده است.

در همین راستا شبکه المیادین گزارش داد: اقدامات رژیم ترکیه در قبال ایجاد منطقه‌ای امن در سرزمین‌های سوریه بخشی از سیاست نسل کشی است که اردوغان در حال اجرای آن است. براین اساس، ترکیه با استراتژی ایجاد منطقه امن در شمال سوریه، اهداف دیگری از جمله شکست کردهای قسد و اشغال منطقه کوبانی را دنبال می‌کند.

موضع مخالف مسکو

همزمان با لشکرکشی ترکیه به شمال سوریه و حملات توپخانه‌ای گسترده ارتش ترکیه به مناطقی در حومه حسکه، منابع سوری از استقرار نیروهای روس در مناطق شمال سوریه خبر دادند. رأی الیوم در این باره نوشت: همزمان با این حملات و زمزمه‌ها درباره احتمال آغاز عملیات جدید ترکیه علیه کردهای سوریه، شماری از شهرها و مناطق مختلف در شمال و شمال شرق سوریه شاهد استقرار و تحرک قابل توجه نیروهای ارتش روسیه بوده‌اند. نیروهای روس با همراهی نیروهای ارتش سوریه گشتزنی‌های زمینی و هوایی را در امتداد نوار مرزی با ترکیه انجام داده‌اند.

بنابراین گزارش، روسیه می‌خواهد حضور خود در منطقه را تثبیت کند و پیام‌های هشدارآمیزی به ترکیه بفرستد مبنی بر اینکه برای جلوگیری از انجام هرگونه عملیات نظامی جدید ترکیه در شمال سوریه آمادگی دارد. همچنین نیروهای ارتش روسیه حاضر در فرودگاه قامشلی (بخشی از استان حسکه در شمال شرقی سوریه) در حال استقرار تجهیزات نظامی جدید از جمله جنگنده و بالگرد در پایگاه خود در این فرودگاه هستند.

اردوغان به دنبال چیست؟

در آستانه تحولات جدید در شمال سوریه و افزایش احتمال عملیات جدید نظامی ارتش اشغالگر ترکیه و گروهک‌های تروریستی در این منطقه، این سوال مطرح می‌شود که اردوغان به دنبال چیست؟

در روزهای اخیر تحرکات ارتش ترکیه برای ماجراجویی دوباره در خاک سوریه افزایش یافته و آنکارا چند کاروان از نیروهای خود را به همراه تجهیزات نظامی سنگین به مناطق مرزی مشترک ارسال کرده است.

همزمان با تلاش‌های ترکیه برای شعله ور کردن درگیری‌ها، گروهک‌های تروریستی مورد حمایت آنکارا هم در مناطق اشغالی برای شروع حملات در حال آماده شدن هستند. ترکیه به بهانه تأمین امنیت مناطق مرزی درصدد است مناطق بیشتری از شمال سوریه را از تصرف نیروهای موسوم به دموکراتیک سوریه (شبه نظامیان کُرد) خارج کند و به اشغال دربیاورد.

در سال‌های گذشته دولت ترکیه با کمک گروهک‌های تروریستی مناطق مهمی را در شمال سوریه از جمله «عفرین، الباب، جرابلس» در شمال غرب و شمال استان حلب، تل ابیض در شمال استان الرقه، رأس العین در شمال غرب استان حسکه» را به اشغال در آورده است.

در مناطق اشغالی شمال غرب و شمال استان حلب، رقه و حسکه دهها شهرک و روستا و ارتفاعات مهم از جمله «العزیزیه، المبروکه، الماجد، ام جرن، ام ضیوف، جاموس، سلوک، تل حمام، صفیان، الراعی، مارع و …» واقع شده‌اند. در حال حاضر اشغال شهر راهبردی «عین عیسی» در شمال استان الرقه یکی از اهداف ترکیه در این عملیات محسوب می‌شود چرا که این منطقه نقطه اتصال گذرگاه مرزی «الیعربه» در شمال شرق استان الحسکه (هم مرز با عراق) به شهر «جرابلس» در شمال شرق استان حلب (بزرگراه ام ۴) است.

ترکیه همچنین قصد دارد در مرحله نخست عملیات، تمامی مناطق شمالی سوریه از جمله شمال شرق و شمال استان الحسکه (قامشلی)، شمال شرق استان حلب (جرابلس) را از سیطره نیروهای موسوم به دموکراتیک سوریه خارج و به اشغال دربیاورد.

اگر نیروهای ارتش ترکیه و گروهک‌های تروریستی با چراغ سبز آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها حملات را آغاز کنند تلاش خواهند کرد تمامی مناطق مرزی شمال سوریه تا حدفاصل بزرگراه ام ۴ (عمق ۳۰ کیلومتری خاک سوریه) را اشغال کنند. باید توجه داشت اردوغان با اشغال کامل مناطق در شمال سوریه و عقب راندن شبه نظامیان کُرد درصدد است بخشی از آوارگان و خانواده‌های گروهک‌های تروریستی را از ترکیه خارج و در این نقاط مستقر کند.

آنکارا با استقرار خانواده‌های گروهک‌های تروریستی تلاش می‌کند بافت جمیعتی (کُردنشین) را در این منطقه تغییر دهد؛ ترکیه در سال‌های گذشته تلاش زیادی را برای بیرون راندن جمعیت کُرد از این محور انجام داده که به طور کامل موفق نشده است. نباید فراموش کرد ترکیه در نهایت به بهانه مبارزه با شبه نظامیان کُرد و با حمایت از گروهک‌های تروریستی درصدد است به اشغالگری در خاک سوریه ادامه دهد تا بتواند در مذاکرات آینده از دمشق امتیاز بگیرد.

در نهایت می‌توان گفت که طولانی‌تر کردن بحران سوریه، الحاق بخش‌هایی از شمال سوریه به خاک ترکیه، احیا و تقویت گروههای تروریستی در شمال سوریه، به دست آوردن برگ برنده برای وادار کردن آمریکا و غرب به پذیرش اجرای طرح منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه، از جمله اهدافی است که اردوغان در ماجراجویی جدید خود دنبال می‌کند.

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