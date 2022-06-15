تهیه سند اولیه دستورالعمل قرارگاه ایمنی کالبدی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نصیری، با اشاره به تشکیل قرارگاه ایمنی کالبدی کلانشهر تهران، اظهار کرد: ما در این زمینه الگویی در کشور همچون مدیریت بحران کرونا را داریم که برای پیگیری اجرایی شدن و بر زمین نماندن مصوبات ستاد کرونا قرارگاه عملیاتی تشکیل شد.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران افزود: این قرارگاه ضمن انجام هماهنگی بین‌بخشی، رویکرد اجرایی و عملیاتی دارد و قرار نیست اقدامات جدید و سیاست گذاری انجام دهد و به دنبال این است که موارد را بررسی و موانع موجود در مسیر سیاست‌ها و قوانینی که در قالب مصوبات مجلس، شورای اسلامی شهر، آئین‌نامه‌های دولتی و اسناد بالادستی که تدوین شده اما هنوز اجرایی نشد را برطرف کند.

وی با تأکید بر اینکه قرارگاه ایمنی در نظر دارد که برای اجرایی کردن این قوانین زمان‌بندی مشخص و دقیقی را تعریف کند، یادآور شد: این قرارگاه اولویت‌بندی امور را انجام خواهد داد و بر همین اساس مواردی که درجه خطرناکی بالایی دارند در اولویت قرار دهد.

نصیری اضافه کرد: قرارگاه ایمنی، مواردی که قوانین و اسنادی مزاحم هستند و یا حفره‌ها و خلأهایی در قوانین وجود دارد و افراد سودجو از این خلأها سوءاستفاده می‌کنند و باعث شکل‌گیری موقعیت‌های خطر آفرین می‌شوند را شناسایی می‌کند تا از طریق مراجع ذیصلاح و بر اساس اختیارات دستگاه‌ها اقدام شود؛ در مجموع فلسفه تشکیل این قرارگاه این است که مصوبات قبلی اجرایی شود.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از برگزاری اولین جلسه قرارگاه ایمنی با حضور شهردار تهران در هفته گذشته خبر داد و افزود: قرار بر این است حداکثر سه جلسه در داخل مجموعه شهرداری برگزار و سند اولیه دستورالعمل قرارگاه ایمنی کالبدی کلانشهر تهران تهیه و در موردش توافق شود به این صورت که ساختار قرارگاه مورد بررسی قرار بگیرد و نقش و مسئولیت هر یک از دستگاه‌های خارج از شهرداری بر اساس ضوابط قانونی تعیین شود.

وی با تأکید بر اینکه قرارگاه یک اقدام جهادی موقت و مقطعی است، خاطرنشان کرد: قرار نیست یک ساختار به ساختارهای موجود اضافه شود؛ به دنبال این هستیم موضوعات ناایمن کننده شهر به صورت فشرده بررسی شود و آنچه که ایمنی، جان و مال شهروندان و کارکرد دستگاه‌ها را به خطر می‌اندازد مورد بحث قرار بگیرد و برای آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

نصیری همچنین تصریح کرد: بحث ساختمان‌های ناایمن دارای اهمیت فراوان است؛ ساختمان‌هایی که خدمات‌رسانی دارند و جان مردم را در خطر قرار می‌دهند باید مورد بررسی قرار بگیرند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با بیان اینکه در قرارگاه ایمنی کالبدی کلانشهر تهران در خصوص بافت‌های فرسوده، گودهای پرخطر، ایمنی حمل و نقل و موارد مرتبط با مخاطرات سیل، زلزله، فرونشست، فروریزش و ایمنی در برابر حریق و سازه، تصمیم گیری‌های اجرایی انجام خواهد شد، گفت: قرارگاه تشکیل شده تا تعهدات بر زمین مانده و دارای ضمانت اجرایی ناکافی مورد بررسی قرار بگیرد و از ظرفیت ارزشمند قوه قضائیه که مسئولیت پذیرانه پای کار آمده، استفاده شود تا اقدامات جدی در حوزه ایمنی انجام دهیم.

وی تاکید کرد: اگر نیاز باشد که ساختمان‌هایی را به صورت ضربتی به ایمن‌سازی زیرساخت‌ها مکلف کنیم، این اقدام را در قرارگاه انجام خواهیم داد و اگر به هر دلیلی امکان ایمن‌سازی وجود نداشته باشد، تخلیه صورت می‌گیرد و یا از ورود شهروندان جلوگیری خواهد شد؛ همچنین ایمنی شریان‌های حیاتی شامل آب، برق و گاز در قرارگاه مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی با اعلام اینکه جلسات هر دو هفته یکبار به ریاست شهردار تهران برگزار خواهد شد، تصریح کرد: جلسات این قرارگاه غیر از جلسات ستاد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل است که با حضور شهردار برگزار می‌شود و رویکرد آن پیشگیری و کاهش خطر است.

نصیری، تهران را شهری با ریسک بالای مخاطرات زلزله، سیل و فرونشست در برخی مناطق و حوادث حمل و نقل عنوان کرد و افزود: این خطرات اغلب جنبه کالبدی دارد که اقدامات قرارگاه می‌تواند در ارتقا ایمنی شهروندان در برابر این خطرات اثر گذار باشد.

وی با اشاره به اینکه بدون شک ساختمان‌های ناایمن متعددی در شهر تهران وجود دارد که باید در مورد آنها بررسی صورت بگیرد، تأکید کرد: مردم با احساس امنیت فعالیت خود را ادامه دهند و نگران این مسائل نباشند و مسئولین تلاش می‌کنند که مردم تهران دغدغه‌ای در خصوص ایمنی نداشته باشند.