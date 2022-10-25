تکمیل شبکه جمع آوری آب های سطحی تا سال ۱۴۰۶

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه ستاد مدیریت بحران کلانشهر تهران با حضور اعضای این ستاد در محل ساختمان سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار و دستورات این جلسه و روند اجرای مصوبات جلسات گذشته بررسی و پیگیری شد.

علی نصیری در ابتدای این جلسه با بیان اینکه بخش عمده‌ای از مصوبات جلسات گذشته یا اجرا شده و یا در حال انجام است، گزارشی از پیشرفت مصوبات جلسات ستاد مانند طرح‌های جستجو و نجات، تهیه نظام نامه بهره‌برداری تخصصی از سامانه‌های هشدار سریع، احصا توان عملیاتی تهران در پاسخگویی به حوادث، ارائه طرح جامع امداد هوایی کلانشهر تهران، بهبود دستورالعمل استان‌های معین و برگزاری تمرین عملیاتی استان‌های معین، تاب آوری مدارس شهر تهران، تصویب و ابلاغ دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌ها و طرح‌ها ارائه کرد.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران همچنین در خصوص مصوبات متوقف مانده توضیح داد و اهم اقدامات انجام شده توسط دبیرخانه ستاد از جمله تشکیل قرارگاه ایمنی کالبدی و ارتقای سامانه هشدار زلزله، تهیه برنامه پیش نشانگری زلزله، پهنه بندی خطر سیلاب و پیش‌بینی کمیت‌های جوی، افزایش تعداد پایگاه‌های مدیریت بحران، پروژه قطب‌های آمادی امدادی و فرماندهی عملیات بحران شهر تهران، بازطراحی مأموریت‌ها و ساختار خانه‌های دوام مستقر در سرای محلات، فرهنگ سازی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، تشکیل و برگزاری جلسات هیأت اندیشه ورز، فعالسازی مرکز عملیات اضطراری شهر تهران، بازنگری و بروز رسانی طرح تخلیه اضطراری و طرح توسعه ارتباطات پایدار مدیریت بحران شهر تهران را تشریح کرد.

در ادامه جلسه احمد وحیدی با تاکید بر اهمیت پیشگیری و مدیریت بحران، بحث نیاز به برنامه آمادگی و پاسخ به بحران را مطرح کرد و گفت: برای این کار باید پژوهشکده و مرکز تحقیقاتی ایجاد کنیم، همچنین بحث نیاز به افزایش ماشین آلات سبک و سنگین برای زمان بحران، ضرورت توجه به تخلیه اضطراری و خروج از ساختمان، خیابان و شهر و آموزش در این حوزه از جمله مهمترین موارد است.

شناسایی ساختمان‌های ناایمن توسط سازمان آتش نشانی و بحث ارزیابی ایمنی ساختمان‌های مهم و بلند مرتبه دیگر محور این جلسه را تشکیل می‌داد که در این موضوع، امضای تفاهم نامه همکاری چندجانبه جهت هم راستا کردن اقدامات نهادهای ذی مدخل در خصوص ارزیابی ایمنی ساختمان‌های مهم و بلند مرتبه که توسط ۹ نهاد یا بخش مرتبط به امضا رسید، یکی از مهم‌ترین مصوبات سومین جلسه ستاد مدیریت بحران کلانشهر تهران بود.

از دیگر مواردی که در این جلسه مطرح شد می‌توان به برنامه پاسخ اضطراری طوفان و مسئولیت دستگاه‌ها و کارگروه‌های ستاد اشاره کرد.

در ادامه این جلسه علیرضا زاکانی شهردار تهران درباره موضوع سیل خاطرنشان کرد: در موضوع سیل بخشی از آن به آبخیزداری و بخشی به درون شهر تهران بر می‌گردد.

شهردار تهران عنوان کرد: تهران ۵۳۰ کیلومتر شبکه جمع آوری آب‌های سطحی دارد که کافی نیست و بازسازی شبکه جمع آوری آب‌های سطحی موجود و ایجاد شبکه‌های جدید باید انجام شود.

به گفته وی طبق برنامه طراحی شده قرار بود این شبکه تا سال ۱۴۲۰ تکمیل شود اما با تلاش و برنامه ریزی انجام شده تا ۱۴۰۶ این شبکه تکمیل خواهد شد.