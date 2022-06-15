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۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۱۲:۲۶

فلاحی در صحن مجلس:

ضرورت کنترل بازار / در ‬جراحی اقتصادی به دولت کمک کنیم

ضرورت کنترل بازار / در ‬جراحی اقتصادی به دولت کمک کنیم

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: دستگاه قضا و نهادهای نظارتی نباید دولت را تنها بگذارند و همه باید به دولت در جراحی اقتصادی کمک کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمدحسین فلاحی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۵ خردادماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهارداشت: متأسفانه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در دولت گذشته به خوبی اجرایی نشد و اخیراً هم شاهد صدور قطعنامه شورای حکام علیه ایران بودیم.

وی تأکید کرد: باید مشخص شود زمینه صدور این قطعنامه علیه کشورمان چه بوده و تیم مذاکره کننده کشورمان چه عملکردی داشته است.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بدون اطلاع مجلس شورای اسلامی نباید توافقی امضا شود و باید بررسی شود که زمینه صدور قطعنامه شورای حکام علیه کشورمان چه بوده است.

فلاحی با انتقاد از گرانی و به هم ریختگی بازار گفت: مردم در فشار شدید معیشتی هستند و دولت باید از سامانه‌های متعدد کمک بگیرد و بازار را مدیریت کند. دستگاه قضا و نهادهای نظارتی هم نباید دولت را تنها بگذارند و همه باید به دولت در جراحی اقتصادی کمک کنند.

کد مطلب 5515096
زهرا علیدادی

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