ضرورت کنترل بازار / در ‬جراحی اقتصادی به دولت کمک کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمدحسین فلاحی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۵ خردادماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهارداشت: متأسفانه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در دولت گذشته به خوبی اجرایی نشد و اخیراً هم شاهد صدور قطعنامه شورای حکام علیه ایران بودیم.

وی تأکید کرد: باید مشخص شود زمینه صدور این قطعنامه علیه کشورمان چه بوده و تیم مذاکره کننده کشورمان چه عملکردی داشته است.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بدون اطلاع مجلس شورای اسلامی نباید توافقی امضا شود و باید بررسی شود که زمینه صدور قطعنامه شورای حکام علیه کشورمان چه بوده است.

فلاحی با انتقاد از گرانی و به هم ریختگی بازار گفت: مردم در فشار شدید معیشتی هستند و دولت باید از سامانه‌های متعدد کمک بگیرد و بازار را مدیریت کند. دستگاه قضا و نهادهای نظارتی هم نباید دولت را تنها بگذارند و همه باید به دولت در جراحی اقتصادی کمک کنند.