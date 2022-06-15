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۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۱۳:۱۶

اجرای ۳۰ طرح پیشران برای تامین امنیت غذایی

اجرای ۳۰ طرح پیشران برای تامین امنیت غذایی

یک مقام مسئول از ۳۰ طرح پیشران با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای امنیت غذایی در وزارت جهاد کشاورزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، «حاج محمد» با بیان اینکه طرح‌های پیشران زنجیره‌ای از فناوری را در کنار خود دارند افزود: اگر بخواهیم در حوزه دانش‌بنیان ورود پیدا کنیم باید زنجیره‌ای از فعالیت‌ها را در کنار هم داشته باشیم تا ریسک کار پایین و ارزش‌افزوده افزایش یابد و جذابیت ورود برای سرمایه‌گذاری ایجاد شود.

رئیس قرارگاه تحول، نوآوری و پیشرفت در بخش کشاورزی حل یک کلان مساله، قرار دادن زنجیره‌ای از فعالیت‌ها در کنار هم و ایجاد تحول در راستای امنیت غذایی و خودکفایی را از ویژگی‌های طرح‌های پیشران عنوان کرد.

حاج محمد اظهار داشت: طرح‌های پیشران از جمله در زمینه پرورش ماهی در قفس، پرورش میگو، گلخانه‌های هوشمند، خوراک و نهاده‌های دامی با نگاه فناورانه، هوشمندسازی کشاورزی، اصلاح اقلیم و ایجاد سرزمین سبز و احیای مراتع پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: در گام نخست طرح‌های پیشران باید در قرارگاه تحول، نوآوری و پیشرفت وزارت جهاد کشاورزی تصویب شود که در هفته‌های آینده این کار انجام خواهد شد.

رئیس قرارگاه تحول، نوآوری و پیشرفت در بخش کشاورزی در مورد اعتبارات این طرح‌ها نیز گفت: برای تأمین بخشی از اعتبارات طرح‌های پیشران از ظرفیت تبصره (۱۸) بند الف در سال جاری استفاده خواهیم کرد و اکنون در حال پیگیری هستیم.

وی اضافه کرد: صندوق نوآوری هم برای طرح‌های پیشران اعتبارات قابل توجهی را پیش‌بینی کرده است و ما با طرح پرورش ماهی در قفس با این صندوق شروع به کار کرده‌ایم.

حاج محمد افزود: در مرحله نخست در قالب طرح پیشران تولید ۱۰ هزار تن ماهی به روش پرورش در قفس برآورد کرده‌ایم.

کد مطلب 5515183
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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