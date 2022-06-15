نشست مدیران کل تبلیغات اسلامی در مناطق تلفیقی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر کمالی معاون اداره کل ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی از برگزاری «نشست سه روزه مدیران کل تبلیغات اسلامی در مناطق تلفیقی» خبر داد.

وی با بیان اینکه این نشست سه روزه به‌همت اداره کل ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی در استان کردستان برگزار شد افزود: این نشست در راستای «هم افزایی و تقویت دین داری در جامعه» اعم از شیعیان و اهل تسنن همچنین چگونگی تعامل بیشتر با مذاهب اسلامی برگزار شد.

به گفته معاون اداره کل ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی «شناخت بهتر از زیست بوم منطقه و کمک در برنامه‌ریزی»، «تبیین و اجرای برنامه‌های وحدت آفرین در استان کردستان»، «دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و بازدید از برخی از مناطق فرهنگی - مذهبی، مساجد و مدارس علوم دینی در شهرستان‌های سنندج، سقز و مریوان»، «برگزاری کلاس‌هایی جهت آشنایی مدیران کل با جریان‌های مذهبی و انقلابی در استان کردستان» و «بررسی مشکلات پیش رو در راستای تمدن سازی امت اسلامی» از دیگر اهداف این نشست سه روزه بوده است.

حجت‌الاسلام علی‌اصغر کمالی یکی دیگر از برنامه‌های این نشست را بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه‌های اجرایی در عملیات رمضان گذشته در استان‌های تلفیقی و برنامه‌ریزی جهت اجرای هماهنگ برنامه‌ها در عملیات محرم امسال اعلام کرد.

کمالی همچنین در پایان سخنان خود از حضور حجت الاسلام عزت زمانی معاون فرهنگی، تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی و ماموستا عبدالسلام کریمی «مشاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی» به عنوان مهمانان ویژه این نشست خبر داد.