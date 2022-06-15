حشد شعبی عملیات گسترده پاکسازی رود دجله از تروریستها را کلید زد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، حشد شعبی با انتشار بیانیه‌ای از آغاز عملیات بازرسی جزایر رود دجله در استان دیالی خبر داد.

بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی سازمان نیروهای مردمی عراق، یگان دریایی حشد شعبی عملیات تازه ای را برای برخورد با تروریست‌های پنهان شده در مناطق مخفی و جزایر رود دجله آغاز کرد.

طبق این گزارش، نیروهای تیپ ۲۳ حشد شعبی در همکاری با ارتش عراق اقدام به بازرسی و کشف مقر تروریست‌های تکفیری در این منطقه خواهند کرد.

گفته شده که در جریان این عملیات حد فاصل گذرگاه النعمان تا منطقه المیته مورد بازرسی و کنکاش دقیق نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حشد شعبی قرار خواهد گرفت.

نیروهای «حشد شعبی» عراق در هشتمین سالروز تأسیس این گروه مقاومتی پس از صدور فتوای تاریخی جهاد کفایی توسط مرجعیت عالیقدر شیعیان، اقدام به برگزاری رژه دریایی کرد.

بر اساس این گزارش، سازمان حشد شعبی بخش‌هایی از فیلم رژه دریایی این گروه مقاومتی را منتشر کرده است. این فیلم، قایق‌های جنگی، واحدهای غواصی و قایق‌های موشک انداز یگان‌های دریایی حشد شعبی را به تصویر می‌کشد.

نیروهای حشد شعبی عراق سال هاست که در راستای مبارزه با عناصر تحت حمایت غرب و آمریکا نقش مهم و تأثیر گذاری را ایفا می‌کند.

این نیروهای تاکنون موفق شده اند در همکاری با ارتش عراق وظیفه تأمین امنیت بسیاری از مناطق و استان‌های مهم عراق را برعهده گرفته و ماهانه با اجرای عملیات‌های غافلگیرانه و گسترده عناصر تروریستی و مقرهای محرمانه این گروهک‌ها و انبار تسلیحات متعلق به آنها را از بین برده و ضربات سختی را به آخرین بازمانده‌های گروهک تکفیری- تروریستی داعش وارد کنند.